挺中議員何君堯 被拔英名譽博士

香港特首林鄭月娥上月廿六日展開「反送中」抗爭以來的首場「社區對話」，民眾在場外踐踏親中立法會議員何君堯照片。 （路透檔案照）

2019-10-30 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港激進「建制派」立法會議員何君堯爭議言行變本加厲，在英國上議院議員艾爾頓（David Alton）要求檢討下，二○一一年頒發他名譽法學博士學位的英國安格利亞魯斯金大學（ＡＲＵ），決定收回這項終身榮譽。對此，何君堯為聽信「片面之詞」的英方感到「可惜」，抗議「政治打壓」。

疑煽動元朗白衣人無差別攻擊

艾爾頓廿六日致函向ＡＲＵ指控何君堯諸多「不當行為」，包括：二○一七年聲稱同性婚姻合法化恐成人獸交獲准的前奏，並稱示威者像「豬狗」被「無情殺害」沒什麼大不了；疑似煽動七月廿一日在香港地鐵元朗站無差別攻擊乘客的白衣人，與對方握手說「辛苦你啦」；屢稱「反送中」示威者為「曱甴」（蟑螂），正如一九九四年盧安達大屠殺主事者將非我族類「非人化」的宣傳手法；本月十五日竟在立法會公然稱夫婿為英國人的民主派議員毛孟靜「食慣洋腸」，並拒絕就攻擊女性及種族主義言論道歉，還反嗆「吃洋腸有問題嗎？你吃不吃咖哩呀？」

請繼續往下閱讀...

艾爾頓指出，「很難想像這種可恥態度及用語會給貴校帶來什麼影響」，呼籲英國與港人「站在同一陣線」。在他敦促下，ＡＲＵ發表聲明指出，榮獲名譽學位者必須是學生、校友、教職員及ＡＲＵ所服務之社群的正面典範，何君堯多年舉止引發疑慮，校方決定撤銷他的名譽學位。

消息廿八日由英國流出後，何君堯隔日告訴中共黨媒「環球時報」，他不認識艾爾頓，但對方指控「不實」，校方也未與他聯絡，暴露出英國法律「程序正義」的脆弱性，他不排除透過律師討回公道，「到時候，我會把頭銜還給學校，而不是被剝奪。」

何君堯的學歷也早已備受質疑，自稱一九八四年由ＡＲＵ改制前的州瑪高等教育學院取得法律學士學位，選擇返港執業係因當時英國排斥華人，但他前年致函要求香港大學開除五年前領導「佔領中環」運動的法律系副教授戴耀廷時，卻不慎露出「菜英文」，疑似隱瞞當年可能僅獲專上文憑的事實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法