陳同佳來台受審？林鄭憂審訊不公 陸委會：心理障礙

香港特首林鄭月娥表示，她一直都獲得中央支持，並澄清沒有針對陳同佳案政治操作。 （歐新社）

2019-10-30 05:30:00

〔記者鍾麗華、編譯黃靖媗／綜合報導〕隨著「反送中」運動持續延燒，香港特首林鄭月娥的民調也逐漸下滑，為歷屆特首最低。英國媒體日前披露，北京有意於明年撤換林鄭，林鄭廿九日對此回應，中央政府始終支持她，至於引起台港交鋒的陳同佳案，林鄭則澄清港府沒有政治操作，目前仍不知陳同佳何時赴台，並重申香港沒有這起凶殺案的管轄權。

陳同佳何時來台投案？ 林鄭稱不知

林鄭表示，香港聖公會教省秘書長管浩鳴曾主動聯繫她，由於過去一週收到較混亂的訊息，陳同佳與家人需要時間研究、釐清，確保赴台後能獲公平的審訊。她也重申，陳同佳在港出獄後即是「自由人」，港府無權扣押、押送他到其他地方。

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對此，陸委會表示，我方已指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬來台並無障礙，港府的責任感及嫌犯的真實意願，是本案的唯一關鍵，港方無須多言，只要付諸行動。台灣司法獨立，若以不能受到公平審判而拒不投案，那是沒有必要的「心理障礙」。

勸說陳嫌來台投案的政協牧師管浩鳴日前受訪表示，知道陳同佳不懂台灣法律，「怕被判死刑」，所以多次前往台灣，第一次自己前往律師事務所，第二次就帶陳同佳父親一起了解相關法律。管浩鳴並首度談到陳同佳犯案動機，他表示，陳同佳說自己是看到女友潘曉穎手機裡跟其他男生的性愛影片，才會衝動失控，強調自己不是故意，「堅持是失手、是誤殺」。

不過，我法務部日前發佈新聞稿指出，去年六月間香港執法人員即透過情資交換，向我方表示香港檢警等機關在調查陳同佳是否在香港「預謀犯案」。陸委會也表示，陳嫌延後投案，不排除有串供、湮滅證據等影響案件偵查之虞。相關官員指出，陳同佳遲不來投案，極有可能在香港拚命幫自己脫罪，當然在香港時間越久，將使得台灣日後審理工作難度增加。這是港府自己製造的問題，港府要負最大責任。

被投案秀？ 管浩鳴港台奔走兩個月

此外，管浩鳴受訪時證實，陳同佳是在九月才同意投案，但理律法律事務所所長暨執行合夥人陳長文日前證實，「七月初」見過管浩鳴。知情人士表示，從台媒專訪終於了解到，陳同佳是在約「九月中下旬」才同意投案。不過，陳長文日前已向媒體證實，「七月初」見過管浩鳴，而管浩鳴也表示理律將承接此案。換句話說，在陳同佳同意來台投案的兩個月前，管浩鳴就來台奔走，引起外界質疑，這是一場經過縝密計畫的「被投案秀」。

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