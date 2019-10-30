浮屍案死因黑箱 香港知專學生包圍院長

香港知專設計學院的十五歲女中學生陳彥霖，日前陳屍九龍油塘灣海面，遭疑死因不單純。（取自網路）

2019-10-30 05:30:00

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港知專設計學院的十五歲女中學生陳彥霖，日前陳屍九龍油塘灣海面，遭疑死因不單純。知專設計學院雖已公布十六段監視器影像，卻仍無法服眾，廿九日中午有大批學生包圍院長王麗蓮，傍晚更有不滿的學生破壞校園、試圖在校內縱火。

知專設計學院院長王麗蓮廿九日中午突以電子郵件通知學生，二十分鐘後將與學生在一間教室內會面，遭學生批評過於倉促。大批學生隨即包圍王麗蓮，要求校方公開更多監視器影像、更換會談場地，並要求王比照香港中文大學校長段崇智譴責警方，遭王拒絕。

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之後，王麗蓮表示身體不適，自行走上救護車，但學生仍圍住救護車、拍打救護車要求王下車。逾半小時後，副院長黃偉祖出面安撫學生，讓救護車先行離去。

黃偉祖表示，他明白學生希望公開監視器影像，但陳彥霖的母親希望不要公開，校方基於情理，目前僅公布部分片段；至於校方能否公開其他片段，黃偉祖無法決定，但會替同學反映意見。黃偉祖也提到，校方已去信要求召開死因裁判法庭，未來會將監視器影像交由死因裁判法庭調查。

校內塗鴉、縱火表不滿

在黃偉祖結束對話後，傍晚有部分不滿學生與黑衣蒙面人士在校內塗鴉、破壞校內監視器、打碎玻璃，並試圖在校內縱火，校方發現後即時撲滅，消防員也到場處理。

香港知專女學生陳彥霖陳屍油塘灣海面，校方雖已公布部分監視器影像，學生仍懷疑死因不單純，包圍拍打院長王麗蓮乘坐的救護車，要求她下車說明。（取自星島日報網站）

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