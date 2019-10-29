阿根廷大選變天 前總統回鍋當副手

阿根廷總統當選人艾柏托（右）在勝選後，偕同副手、二○一五年卸任總統的克莉絲汀娜，在首都布宜諾斯艾利斯向支持者致謝。（路透）

2019-10-29 05:30:00

克莉絲汀娜助攻 艾柏托登大位

〔編譯孫宇青／綜合報導〕阿根廷二十七日的總統大選大勢底定，六十歲的反對派候選人艾柏托（Alberto Fernandez）在副手、前總統克莉絲汀娜．費南德茲．基希納（Cristina Fernandez de Kirchner）助陣下，以逾四十八％得票率，篤定擊敗拿下四十％選票的現任總統馬克里（Mauricio Macri）。外界預料，阿國政策將從親商路線，重回左派民粹的貝隆式（Peronist）保護主義，政壇恐將掀起報復風潮，金融市場動盪也隨之加劇。

料推翻緊縮政策 重回左派老路

艾柏托與副手克莉絲汀娜在確定當選後，連袂現身首都布宜諾斯艾利斯的競選總部，答謝支持者，並激情高呼：「我們唯一關切的事情是，必須讓阿根廷人永遠不再受苦；我們回來了，我們會做得更好。」兩人將在十二月十日正式就任。與此同時，馬克里則坦承落敗，並已致電恭賀艾柏托，邀請對方二十八日在總統府共進早餐，確保交接事宜順利。律師出身的艾柏托曾擔任兩位前總統基希納和克莉絲汀娜的幕僚長。

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由於阿國經濟近年持續衰退，促使這場大選投票率高達八成。根據國際貨幣基金（IMF），阿國今年通貨膨脹率將上升至五十七．三％，僅次於委內瑞拉和辛巴威，國內生產毛額（GDP）將萎縮三．一％，失業率則攀升至十．六％，向IMF貸款更已達五七○億美元。再者，自去年一月以來，阿根廷披索已貶值七十％，全國貧窮率更達卅八％，亦即逾三分之一人口生活在貧窮線以下。

馬克里二○一五年上任後，積極推動財政緊縮政策，卻使阿國陷入經濟困境。分析指出，艾柏托可能帶領國家重回貝隆主義老路，即社會福利補貼、資本管制和貿易保護主義等左傾政策。

然而，艾柏托恐怕沒有時間品嘗勝選滋味，因為金融市場已因潛在的干預手段而劇烈動盪。阿根廷央行二十八日一早宣布，將實施嚴格外匯管制，即日起至十二月為止，每人每月可透過銀行帳戶購買美元的限額，從一萬美元（約三十萬台幣）下調至二百美元（約六千台幣），且每月僅能領取一百美元現金，以防資金快速外流。

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