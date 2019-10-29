巴格達迪 遭助手出賣行蹤

美軍二十七日在敘利亞北部伊德利布省擊殺「伊斯蘭國」首腦巴格達迪；該省與土耳其接壤的西北部村莊巴里沙，遭一架疑似美軍的直升機攻擊，造成九人喪生。（法新社）

2019-10-29 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普二十七日高調宣布伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）遭美軍擊殺的過程。路透獨家引述伊拉克安全官員報導，追查巴格達迪行蹤在去年二月取得突破，土耳其逮到巴格達迪的高階助手艾瑟維（Ismael al-Ethawi），並將他交給伊拉克，艾瑟維當時透露許多巴格達迪的關鍵資訊，包括巴格達迪與助手的會面地點，以及巴格達迪如何逃過追捕。

在川普口中，這場突襲行動「宛如一部電影」，美軍出動八架直升機，還有「許多船艦和飛機」，以及包括陸軍三角洲部隊（Delta Force）等精銳部隊，整個過程在兩小時內完成。不過，情報、軍方與反恐官員也透露，川普明知中央情報局（CIA）與特種部隊正全力鎖定巴格達迪行蹤，仍下令自敘利亞北部撤軍，打亂正精心策畫的獵殺行動，迫使五角大廈官員加快頗具風險的夜襲，差點搞砸這齣「好戲」。

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川普敘北撤軍 差點毀了好戲

伊拉克安全官員告訴路透，艾瑟維透露，巴格達迪為了避免洩漏行蹤，有時會與手下在載滿蔬菜的移動小型巴士上舉行戰略會談；艾瑟維還提供許多寶貴的資訊，包括五名有關人士與巴格達迪在敘利亞的會面情況、地點等細節，有效協助伊國安全機構團隊拼湊情資，掌握巴格達迪的實際行蹤及藏身處。

伊國官員指稱，艾瑟維二○○六年加入恐怖組織「開打」（Al-Qaeda），二○○八年曾被美軍逮捕並關了四年。擁有伊斯蘭科學博士學位的艾瑟維，名列巴格達迪的五大助手；巴格達迪對艾瑟維賦予重任，曾指派他傳遞宗教指示、選拔IS指揮官。二○一七年IS急速瓦解後，艾瑟維與妻子逃到敘國。伊國在敘國的線人今年中在敘北伊德利布省（Idlib）的市集發現艾瑟維，跟在他身後找到巴格達迪的住所。伊國官員表示，他們在發現艾瑟維之前，另一個重要的突破是在今年初，美、土、伊在一次聯合行動中抓獲四名IS高階領袖，得知巴格達迪在敘國與他們會面的所有地點。

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