IS恐很快有新共主 上演復仇記

專家指出，「伊斯蘭國」首腦巴格達迪雖遭美軍擊斃，但IS的影響力並未消散。圖為伊拉克南部什葉派聖城納傑夫（Najaf）的年輕人二十七日觀看報導巴格達迪死訊的新聞。（路透）

2019-10-29 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普廿七日高調宣布，美軍已擊殺伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。此舉雖被視為反恐行動一大里程碑，但專家認為，IS組織和權力分散，新共主可能很快就會誕生，甚至傳出巴格達迪八月就已欽點接班人；再者，巴格達迪之死可能助長IS危險的意識形態，進而催生更多恐怖攻擊，全球仍難脫IS陰影。

對三月失去敘利亞最後據地的IS而言，巴格達迪殞命不啻為重大打擊。然而，美國眾議院國土安全委員會副主席羅傑斯（Mike Rogers）、前白宮國家安全會議（NSC）反恐資深主任柯斯塔（Chris Costa）均直言，此舉並未消滅其意識形態，IS早已在全球培養大批從眾，教導他們在任何地方、以任何方式發動恐怖攻擊，包括美國本土。

請繼續往下閱讀...

伊拉克和阿富汗研究IS的國防官員指出，IS勢力早在各地萌芽，阿富汗的呼羅珊集團（Khorasan）即為其主要分支，且該分支也向巴基斯坦、塔吉克、伊朗、印度、孟加拉和印尼等國擴散。美國喬治城大學恐怖主義專家霍夫曼（Bruce Hoffman）認為，遭削弱的IS可能尋求與另一恐怖組織「開打」（Al-Qaeda）合作，「他們將此視為真主降予的考驗，區區一名凡人（意指巴格達迪）之死，不足以令其放棄大業。」

利用巴格達迪之死招兵買馬

「國際激進主義與政治暴力研究中心」（ICSR）資深研究員溫特（Charlie Winter）指出，IS將在數月、數週、甚至數天內，迅速保衛殘餘勢力，等待新的指揮層級確立。長期追蹤IS的「賽德情報集團」（SITE）主任卡茲（Rita Katz）更警告，極端份子勢必會利用巴格達迪之死招兵買馬，伺機犯案。

事實上，美國「新聞週刊」引述情報官員指出，巴格達迪僅為IS「名義上的領袖」，不參與及策劃日常行動，只負責下達命令。更重要的是，IS宣傳機構「阿瑪克通訊社」早已流出一份聲明，據信巴格達迪八月間便已指定伊拉克前總統海珊執政期間的軍官卡達希（Abdullah Qardash，或拼為Karshesh）為接班人，負責統籌組織內的「穆斯林事務」。在威脅未解下，英國首相強森、法國總統馬克宏等領袖均強調，將繼續跨國合作，直至完全剿滅IS。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法