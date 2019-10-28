中共推區塊鏈程式 愛黨初心不能「改」

中共首次將黨建工作結合「區塊鏈」技術，推出「鏈上初心」程式。（取自網路）

2019-10-28 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國共產黨首次將黨建工作結合「區塊鏈」技術，由官媒「人民網」、「中國共產黨新聞網」共同推出「鏈上初心」程式。「鏈上初心」二十六日正式上線，力求「讓廣大黨員幹部在體驗區塊鏈新技術的過程中，以新穎形式讓黨員留住初心、驗證初心、不忘初心」；中共黨員對黨的表忠將「永久保留在區塊鏈上，不可更改」。

據報導，透過「鏈上初心」程式，中共黨員可將對黨的表忠生成「初心」區塊，永久保留在區塊鏈上。每名黨員將會獲取一枚密匙，並能選擇每年「政治生日（即入黨日期）」或黨的生日那天，用初心密匙查看「初心」；或直接在「初心牆」公開自己的「初心」，讓所有人共同見證；也能設定將「初心」郵寄給未來的自己，屆時「初心」將自動在平台上彈出。

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中國國家主席習近平二十四日在中共政治局就「區塊鏈」技術發展現狀和趨勢進行的第十八次集體學習期間，強調中共要將「區塊鏈」做為核心技術自主創新的重要突破口，加快推動「區塊鏈」技術和產業創新發展。值得注意的是，區塊鏈不等同於虛擬貨幣；中國政府過去曾在二○一七年九月初宣布禁止利用「比特幣」等加密貨幣融資，並強制關停境內的數位貨幣交易所。

區塊鏈技術 成監控新工具

中國「區塊鏈」技術是否將與虛擬貨幣掛鉤，後續仍值得關注。指標性的財經媒體微信公眾號「吳曉波頻道」，二十七日在文章中引述中國商務部「CECBC」區塊鏈專委會副主任吳桐說法，指出中國的區塊鏈不會成為監管外之物，而會成為監管的牙齒和新的治理工具，區塊鏈「不僅不會去中心化，還會通過信息集成化等渠道，提高政府的宏觀調控能力」。

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