賓拉丹後最凶殘 巴格達迪懸賞金達7.7億

伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪今年四月曾在一段十八分鐘的網路影片中現身，號召其支持者。（法新社檔案照）

2019-10-28 05:30:00

親信少難收買 行蹤難尋

〔編譯茅毅／綜合報導〕伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（IS）首腦巴格達迪（見圖，法新社檔案照），已在美軍發動的突擊行動中喪生。他曾是全球頭號通緝犯，美國政府懸賞二五○○萬美元（約七．七億台幣）緝拿其項上人頭，堪稱自「開打」恐怖組織前首腦賓拉丹遭美軍擒殺以來，唯一對世界既有秩序構成重大威脅的恐怖組織領導人，也是當代世界手段最凶殘、行事作風最極端的狂熱份子。

為躲避追捕，巴格達迪行蹤詭秘，僅於二○一四年六月在IS佔領的伊拉克大城摩蘇爾（Mosul），宣稱建立一個由他統治的「哈里發國」時公開露面，以及今年四月在一段十八分鐘的網路影片中號召支持者，但仍不讓外界知悉其所在之處。他也對其維安保持警覺，只有極少數貼身親信，而且不斷轉移其藏身地點。

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巴格達迪本名薩瑪雷（Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai），一九七一年生於伊拉克薩瑪拉（Samarra）附近的貧民區托布奇（Tobchi）。他早年篤信宗教，還擁有可蘭經研究博士學位。在美國為主的多國聯軍二○○三年入侵伊拉克後，由於曾參與遜尼派極端保守運動薩拉菲派「聖戰士」暴動，約於二○○六年被囚禁在美國管理的伊拉克布卡拘留營（Bucca Camp），在那裡與包括前伊國情報官員和「開打」戰士在內的其他獄友，培養出好交情。

加入開打分支 再自立門戶

二○○○年代末葉獲釋後，巴格達迪加入「開打」分支「伊拉克伊斯蘭國」（ISI），二○一○年成為ISI首腦，兩年後在已陷入內戰的敘利亞成立分支「努斯拉陣線」（Jabhat al-Nusra），後來整合到「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」（ISIL）。

敘國內戰讓巴格達迪迅速坐大，二○一四年六月宣布建立橫跨伊拉克和敘利亞大片領土的哈里發國，定都敘北拉卡（Raqa）。

巴格達迪二○一六年十一月曾差點死於美軍之手─他在美國為主的聯軍進攻摩蘇爾時，為激勵IS「聖戰士」及其追隨者繼續戰鬥，以無線電呼叫四十五秒，就被聯軍電子偵察機截獲。儘管迅速轉移而使聯軍撲空，但他也因此警覺到絕不可再開廣播、電視直播，以免暴露位置。

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