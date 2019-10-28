陳同佳案引發藍綠攻防 蘇︰為港府解套擘劃 就是魔鬼

行政院長蘇貞昌（記者陳心瑜攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者陳心瑜、王冠仁／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前嗆前總統馬英九的「魔鬼現形說」，遭馬英九要求辭職，藍營立委也揚言要發動倒閣。蘇貞昌昨天到新北市視察地方建設時表示，矮化台灣國格，讓兩千三百萬的台灣人失去自由、失去民主，還有可能送新疆再教育的人，這就是魔鬼。

蘇批評，對於香港百萬人走上街頭，對於香港年輕人、學生一再被打、被殺、被失蹤都毫不同情，卻反而為林鄭脫逃、為港府解套擘劃的人，就是魔鬼。

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內政部長徐國勇昨出席活動談到陳案時指出，台灣司法環境進步，陳來台受審，一定會有律師幫他辯護。徐也進一步解釋蘇貞昌日前提出的「魔鬼說」，所謂的魔鬼不是指律師、也不是特定律師事務所，而是此案處理過程中有細節讓人有所疑慮，有魔鬼藏在細節裡。

移民署昨舉辦「新住民座談會」，邀請三百多位新住民一同參加。徐國勇出席受訪說，陳同佳一案，政府已成立單一窗口，並打算透過窗口與香港互動；我方有專門小組來處理此事，且已隨時準備好，陳今天就可以來，若外界擔心陳維持「自由身」太久會不想來台，那是香港要去處理的問題，「香港不辦我們辦」，是我方一直以來的態度。

徐指出，任何一個人都有請律師的權利，尤其刑事訴訟法有規定，最輕本刑為三年以上有期徒刑案件，被告會有強制辯護律師，這是要保障人權，讓審判過程中不會出現沒律師的情況。

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