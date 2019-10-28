香港理大畢典 學生戴口罩 校長拒握手合照

在香港理工大學二十五日的哲學博士學位頒授典禮上，一名戴著黑色口罩上台的畢業生伸手（紅圈處），欲與校長滕錦光（右一）握手，卻遭對方拒絕。（取自星島日報網站）

2019-10-28 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港學生在「反送中」民主抗爭中扮演積極角色，二十七日在香港理工大學第二十五屆畢業典禮上，即有兩名博士班畢業生疑似為了聲援示威，並抗議港府月初頒布的「禁蒙面法」，而戴口罩上台。然而，校長滕錦光當場拒絕與這兩名學生握手合照，還以手勢示意她們下台，挨批不尊重學生及自己。

滕錦光趕學生下台 被批不尊重

在香港理大此次的哲學博士學位暨榮譽學位頒授典禮上，滕錦光致辭時表示，當前社會產生嚴重分歧，呼籲各方以尊重和理性態度表達意見、容納不同觀點、擁抱多元文化，並在履行個人義務時，尊重他人權利，令暴力消失。據報導，滕錦光是首位獲中國政府派往澳洲雪梨大學土木系留學的學生，之後成為中國科學院院士。他七月一日起接任理大校長，這是其任內第一場畢典。

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儘管滕錦光在致辭時頭頭是道，但當一名戴黑色口罩的女學生接受校董林大輝頒發學位證書後，轉向校長準備握手時，滕錦光先是後退一步，疑似開口說話後，面帶微笑請該名學生下台，學生則改為鞠躬致意。而當另一名戴外科口罩的女學生上台時，滕錦光更是直接後退，並以手勢示意對方下台。據悉，工作人員在彩排期間，就呼籲畢業生上台接受頒授時脫下口罩，以示尊重。

對於滕錦光拒絕握手及合照的做法，理大校董會學生代表李傲然認為，滕錦光在其第一場畢典就直接傷害學生，不了解學生如今面對的困局。理大學生會代理會長胡國泓也批評，滕錦光本身無法容納不同觀點，是「自打嘴巴」，與政府並無二致。

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