對付抗爭人力緊 千名退警將回鍋

香港媒體報導，香港警方計畫重新聘用退休警務人員，數量可能多達千人，而且不排除派往最前線對付「反送中」抗爭。圖為港人二十七日發起「追究警暴」集會，再度遭警方強力清場。（歐新社）

2019-10-28 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕延燒逾四個月的香港「反送中」運動，已從反對「逃犯條例」，演變為「五大訴求，缺一不可」。香港「南華早報」二十七日引述消息指出，為處理難以平息的抗爭，香港警方計畫重新聘回已退休或即將退休的員警，不僅預計增聘近一千人，指派的工作也更加廣泛，不排除視個人專業和經驗，調往示威前線面對群眾。

根據港府警務處資料，港警人數不含文職近三萬，但在抗爭動能日益增強、且手法推陳出新的情況下，警隊近四個月來已逼近壓力臨界點。因此，警隊資深人士透露，警務處將進行「反送中」抗爭爆發以來，最大規模的退休人員重聘作業，目前正等候港府提撥預算。此前，警務處八月就曾重聘約二十名退休人員，這批員警預計下月復工。去年退休的香港警隊前「二哥」劉業成，則已在八月復職為警務處臨時副處長（特別職務）。

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「南華早報」取得的警方內部資料顯示，警隊計畫在下月初公布開缺，遴選作業則在下月底展開。「回鍋」的員警不再限於查看監視攝影畫面等工作，將會根據以往職務和經驗，以及當下的任務做出安排，可能任職保安部、網路安全及科技罪案調查科，甚至調往前線對付抗爭者。明年三月前，警隊從員佐級到督察級人員，約有兩千人退休或準備退休，其中有一半會被回聘，並在明年三月底前復工。

香港公務員事務局二○一五年制定的「退休後服務合約計畫」，允許港府各部門根據自身需求，以合約形式聘用退休或即將退休的公務員，處理需要特定公務員專門知識或經驗的臨時、有時限、季節性或兼職工作。

據報導，示威者「突襲、逃竄」的策略，以及部分前線示威者阻路、縱火、投擲汽油彈、破壞地鐵站和中資商店等激進手段，都讓人手短缺的警隊疲於奔命。多名員警指出，他們目前的工作任務和執勤時間倍增，一天工作十幾個小時的情況並不罕見。但與此同時，警方也被控粗暴對待示威者，且六月以來已發射逾五千枚催淚彈，逮捕近兩千七百人。

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