港警濫捕示威者 又有小孩被抓

香港廿七日舉行譴責警察濫權暴力的集會，遭警方以催淚彈、胡椒噴霧強力驅離。圖為一名兒童遭催淚彈熏眼。（歐新社）

2019-10-28 05:30:00

追究惡警責任 港人上街遭鎮壓

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕香港民眾廿七日下午在尖沙咀梳士巴利花園舉行「追究警暴、連繫穆斯林、守護公眾、與記者同行」集會，由於本次活動未事前向警方申請不反對通知書，警方在活動開始後即舉旗警告、開始清場，和平集會很快就演變為警民間的暴力衝突，入夜後更形激烈。

集會開始前，警方已在梳士巴利花園與周邊地區部署鎮暴警力、水砲車與裝甲車，英籍總警司陶輝（Rupert Dover）也現身梳士巴利花園。下午三時集會開始後，數千名示威者在街上舉手比「五」，高呼「五大訴求，缺一不可」，還有示威者高舉「警犬不是武器」標語，抗議警方出動警犬到瀰漫催淚煙霧的示威現場，罔顧警犬健康。

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警闖星光大道執法惹議

鎮暴警察三時半舉起藍旗與黑旗，警告民眾活動違法、隨時可能施放催淚彈。在民眾向警方投擲雜物後，警方開始對示威者施放胡椒噴霧與催淚彈，民眾也以揮打雨傘、投擲水瓶等方式反擊。由於警方在彌敦道設立三道防線，示威者難以向彌敦道推進，多半湧入沿路有許多國際級酒店的梳士巴利道；警方甚至一度進入遊客眾多的星光大道執法，引起民眾不滿。

在警方動用催淚彈和水砲強力驅離下，示威者四散撤離，四時便已清空梳士巴利花園的集會現場。示威者隨後四散至九龍多區，有人向鐵軌投擲異物，導致香港地鐵東鐵線一度延遲發車。下午五時三十分起，示威者快閃破壞旺角地鐵站C1出口，與警方拉鋸。六時，大批示威者佔領彌敦道，有人堆雜物縱火；警方則兩度出動水砲車發射無色強力水柱。

晚間近七時，鎮暴警察在旺角彌敦道向示威者發射催淚彈、胡椒球和橡膠子彈，示威者則以磚塊回擊。香港「明報」報導，有記者遭布袋彈擊中倒地。七時過後，示威者破壞親中的「優品360」分店，還有人向店內投擲汽油彈引發火災。深水埗警署門口也被投擲汽油彈。

其後，警民雙方在彌敦道攻防，警方發射多枚催淚彈驅離，並出動速龍小隊追捕示威者。示威者則不斷向警方投擲雜物和汽油彈。據稱警方在旺角逮捕近二十人，多人為女性，其中甚至有僅約十二歲的女童。此外，警方也在九龍城、黃埔等地圍捕示威者。

民眾海濱摺紙鶴悼死者

除尖沙咀的抗爭外，九龍「觀塘海濱花園」廿七日也有民眾發起「自由紙鶴暨追悼會」，超過兩百人聚集在海濱摺紙鶴，並為「反送中」運動迄今的死者舉行默哀儀式，還有家長在活動現場搭起帳篷，與孩子一邊野餐、一邊摺紙鶴，活動從下午四時開始，晚間七時和平落幕。

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