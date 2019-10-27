亞馬遜競標搶輸微軟 傳因川普不爽貝佐斯

美國總統川普（右）與亞馬遜創辦人貝佐斯（左）關係惡劣，疑似導致亞馬遜痛失五角大廈百億美元合約。（路透）

2019-10-27 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國防部廿五日宣布，價值一百億美元的雲端運算合約由微軟（Microsoft）得標，而非原本最被看好的亞馬遜（Amazon）。這項合約在競標期間備受矚目，特別是美國總統川普與亞馬遜創辦人、華盛頓郵報老闆貝佐斯向來不對盤，川普甚至表示會介入上述標案。目前並不清楚微軟得標是否出自川普之手。

國防部雲端運算十年約

這項長達十年的「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure, JEDI，縮寫同電影《星際大戰》中的光明武士團體「絕地」，亦稱為絕地計畫）合約的終極目標，是要讓美軍所有單位能透過靠人工智慧（AI）輔助的同一個系統，分享資訊與即時搜尋資料；許多美軍部門目前使用的仍是一九九○、甚至八○年代的電腦系統，而此合約涉及美國國防部的科技現代化，重要性不言可喻；除了微軟與亞馬遜，IBM、甲骨文（Oracle）與谷歌（Google）等大廠也曾參與競標，各大廠為此大打遊說戰，甚至發動法律攻勢。

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微軟得標之所以令人意外，在於亞馬遜一直最被看好，部分原因在於該公司曾為中央情報局（CIA）打造雲端系統。但亞馬遜的優勢在川普公開與貝佐斯槓上後已不復見，川普除了指控亞馬遜逃漏稅，造成美國郵政重大損失，還批評華郵散播假新聞；針對這項合約，川普表面上稱應該其他「優秀企業」也有機會得標，但前國防部長馬提斯一名演講撰稿人在預計下週出版的書中爆料，川普根本是要讓亞馬遜吃癟，讓其他業者得標。

國防部廿五日於聲明中表示，採購過程一切按照相關法律及規定，國防部公平對待所有業者。

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