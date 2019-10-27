貨櫃走私人口 中國偷渡皇后手法

一九四九年生於中國福建一個貧困農村的鄭翠萍，利用人口走私生意，據信累積達四千萬英鎊的財富。她已於二○一四年，因癌症病死在美國德州獄中。（取自網路）

2019-10-27 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕造成卅九名偷渡客死亡的英國冷凍貨櫃車藏屍案，其幕後禍首被認為是二○一四年死在美國德州獄中、人稱「萍姐」的黑道大姐頭鄭翠萍成立的一個人口販運集團。鄭生於被稱為中國「人口走私搖籃」的福建省，先後移民香港與美國紐約。她掌控此全球最大、最縝密的人口走私網絡達廿年，光是美洲，旗下的人口販子就挾帶達廿萬名偷渡客入境。該人蛇集團並未受她服刑、病死影響，勢力依然龐大，其現任首腦的身分則不得而知。

已死在獄中 集團仍龐大

綽號蛇頭之母、「偷渡皇后」的鄭翠萍，一九四九年生於一個貧困的農村，八一年移民紐約，二○○○年在香港機場被捕，○五年因被控人口走私，在紐約受審，被判處有期徒刑卅五年。其父曾以商船船員的身分到美國工作，「跳船」偷渡十三年後被驅逐出境；回到家鄉後，就做起人口走私。

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鄭翠萍婚後偕丈夫移居香港，在中國擁有一間工廠。一九八一年，她得到一個在紐約當保母的工作，夫妻兩人在紐約開了一家商店。八○年代初期，她就了解偷渡買賣有利可圖。起初由她一人經營，從中國偷渡到美國，收費逾二．七萬英鎊。鄭翠萍在一九八九年天安門事件後，生意更是興隆，卻也引起當局注意，被判刑六個月，出獄後變本加厲，「通路」遍及全球。她僱用唐人街的「福青幫」份子替她工作。九七年，她的人口走私集團已無競爭對手。據信她的身家達四千萬英鎊。

鄭翠萍在全歐洲惡名昭彰，偷渡客入境歐洲後，就躲在漆黑的貨櫃車內，沒食物、通風、飲水或廁所。偷渡客若無力負擔兩萬英鎊的費用，將在入境西方國家後，從微薄的工資中償還，或由留在福建家鄉的親人在槍口脅迫下，向鄭翠萍旗下的高利貸集團借錢償付。

先抵達後付款 社群聯繫

鄭翠萍二○一四年因胰臟癌死在獄中。其成立的人蛇集團「與時俱進」，也會運用中國的社群媒體應用程式「陌陌」和流行的通訊應用程式「微信」，聲稱偷渡過程「百分之百安全」、「快速通過邊防檢查！先抵達、後付款！」中國偷渡客先在網路上支付最少五千元人民幣的訂金，才能踏上危機四伏的偷渡旅程。

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