英39冰屍案 另有2貨櫃車跑了

英國冷凍貨櫃車卅九屍命案中，傳出多人為持造假中國護照偷渡的越南公民，正交由越南與英國當局釐清身分。越南義安省一個家庭，廿六日為少女裴氏蓉（Bui Thi Nhung，譯音）設置靈堂，其家人擔心女兒也是受害者之一。（法新社）

2019-10-27 05:30:00

貨櫃內滿血手印 越女傳死亡簡訊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國冷凍貨櫃車卅九名偷渡客命案震驚全球，警方先前聲稱死者均為中國籍，但有愈來愈多越南家庭擔心，家人可能在慘劇中喪生，人數恐多達廿人，目前已有至少兩名越南父母分別指稱自家兒女罹難。此外，搜救人員發現貨櫃內滿布血手印，證明遇難者生前疑在攝氏零下廿五度中，拚盡最後一口氣求生，最後不幸在「冰棺」中受凍窒息而死。

上百人偷渡分乘3輛車 死者多數為越南人

越南總理阮春福廿六日下令地方政府調查失蹤人口，並要求警方於十一月五日前交出報告。根據義安省神父鄧友南（Dang Huu Nam，譯音）表示，據傳約有上百人參與這次偷渡，分乘三輛貨櫃車進入英國，其中兩輛順利抵達。至於冷凍貨櫃車上的死者，他相信大多數都是越南人。

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這起事件在英國時間廿三日凌晨曝光，涉案的冷凍貨櫃車從比利時出發，抵達倫敦以東的艾塞克斯郡格雷斯市。英國警方最初表示，卅一名男性和八名女性均持中國護照，判定是中國公民，但越南媒體在事發兩日後引述家屬指出，一名廿六歲越南女子范氏茶嵋（Pham Thi Tra My，譯音）可能是死者，因她在英國時間廿二日晚間曾傳訊給母親，對出國之路沒有成功表達歉意，並坦言︰「我很愛妳，但我因無法呼吸快死了。」其家人表示，范氏茶嵋是先到中國再前往法國，偷渡集團並保證這是一條安全路線。

另名越南父親阮廷嘉（Nguyen Dinh Gia，譯音）也向法新社表示，他的廿歲兒子阮廷良（Nguyen Dinh Luong，譯音）從去年起一直在法國非法居留，兩週前告知將花費一．一萬英鎊（約四十四萬台幣）到英國，但他在數日前接到一名越南男子來電，通知他︰「敬請節哀，發生了不可預期的事件。」他懷疑兒子也是貨櫃車事件的受害者。

英國收到近20名越南失蹤者資料

倫敦當地的越南網路新聞媒體VietHome另指出，已收到由家屬提供的近廿名越南失蹤者照片，年齡介於十五至四十五歲，所有資料已交予警方查核身分。英媒指出，這些非法移民者可能支付多達三萬英鎊（約一二○萬台幣）給人蛇集團，以遠渡重洋前往英國謀生，好幫家裡還債。據悉，其中許多人與前述的范氏茶嵋、阮廷良一樣，可能都來自越南中部義安、河靜等貧困省份。

與此同時，搜救人員發現貨櫃車內的景象慘不忍睹，有些罹難者衣衫單薄或全身赤裸，內壁和門上甚至可見血手印，且接近門口的屍體還口吐白沫，處於初級屍僵狀態。法國北部濱海城市布洛涅一名檢察官向《泰晤士報》表示，非法移民者可能在不知情下被拐入冷凍貨櫃中。他指出，人蛇集團起初會將溫度設定在攝氏零下四度，告訴眾人，只要多穿衣服就不會有事，但貨櫃車一抵達港口後，由於擔心查驗時穿幫，又將溫度調降至攝氏零下廿度。

英國警方目前共計逮捕五人，除了駕駛貨櫃車的廿五歲北愛爾蘭司機於案發當日遭拘捕外，另三人在廿五日接連被捕，四人被控罪名為謀殺、過失殺人、人口走私等。廿六日又在都柏林港逮捕一名廿多歲男子。

英國冷凍貨櫃車卅九屍命案中，傳出多人為持造假中國護照偷渡的越南公民，正交由越南與英國當局釐清身分。（法新社）

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