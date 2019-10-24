看NBA[「衣」起挺港

2019-10-24

美國職籃NBA新球季22日開打，首場多倫多暴龍隊在主場豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）迎戰紐奧良鵜鶘隊，「洛城雙雄」湖人、快艇也在洛杉磯史坦波中心（Staples Center）捉對廝殺。台裔美籍的Sun（化名）在網路上募款約4.3萬美元（約133萬台幣），製作1萬3千多件寫有「爭取自由，挺香港」字樣的黑、黃色Ｔ恤，在場外免費發放。Sun向中央社表示，除支持香港爭取自由，也要支持在美國的言論自由，反對美國企業在中國壓力下進行自我審查，更希望台灣支持香港，「要讓台灣人了解 ，自由有多麼珍貴。」

另外，在加拿大多倫多，也有數千名身穿黑衣的球迷在場外發送黑色Ｔ恤，Ｔ恤正面用亮黃色寫著「The North Stand With Hong Kong」（北國支持香港）。「北國」來自暴龍行銷球隊的標語We The North（我們北國）。志工表示，他們在募資平台GoFundMe募到近3.4萬美元（約105萬台幣），訂製7千件Ｔ恤。（法新社）

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