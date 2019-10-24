港警早採AI人臉辨識 至少3年
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2019-10-24

用於協尋失蹤兒童、辨識車牌

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕彭博二十三日報導，一名知情人士透露，香港警察早在三年前就已經引進澳洲人工智慧（AI）系統生產商「iOmniscient」的辨識技術，使用可透過閉路電視錄影畫面自動進行人臉辨識、車牌辨識的軟體；至於該系統是否已被應用在逮捕香港「反送中」抗爭者，則不得而知。

應用在逮反送中？ 尚不得知

據報導，該套人工智慧辨識軟體的應用範圍廣泛，可用於協尋失蹤兒童、辨識通緝犯、記錄超速等交通違規。近三年來，澳洲「iOmniscient」已培訓數十名港警學習這套軟體；在近期（香港反送中運動爆發後）的教育訓練，曾有港警主動詢問如何利用警車攝影機來辨認車牌。

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）副召集人黎恩灝二十三日告訴自由亞洲電台（RFA），港警和港府應公開相關資訊，交代是否引進人臉辨識技術，說明相關軟體的用途；黎恩灝指出，港警若在沒有公開程序的情況下添置這些技術，會讓人更加質疑他們的問責性與公信力。

增設智慧燈柱 恐侵害港人權

黎恩灝認為，港府為了打壓民間示威，近幾個月持續加強監控民眾，包括增設「智慧燈柱」，強推「禁止蒙面規例」以增進人臉辨識系統追捕抗爭者的效率；黎恩灝說，一旦港府更進一步、大規模實施監控，恐將嚴重侵犯到民眾的基本人權。

對此，澳洲「iOmniscient」拒絕評論，僅聲稱該公司在香港的業務「只佔整體營收的一小部分」。香港明報二十三日報導，港警發言人回應，警方不時檢視調查工具的成效，相關工具包括可協助警方在刑事調查時辨識嫌疑犯的各式軟體，警方使用相關軟體時，都會遵守相關的法律及指引。

  • 彭博二十三日報導，香港警察早在三年前就已引進人工智慧人臉辨識技術。圖為今年五月在香港舉行的第三屆香港亞太雲端科技博覽會現場展示的人臉辨識系統。（歐新社檔案照）

    彭博二十三日報導，香港警察早在三年前就已引進人工智慧人臉辨識技術。圖為今年五月在香港舉行的第三屆香港亞太雲端科技博覽會現場展示的人臉辨識系統。（歐新社檔案照）

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