港警早採AI人臉辨識 至少3年

2019-10-24

用於協尋失蹤兒童、辨識車牌

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕彭博二十三日報導，一名知情人士透露，香港警察早在三年前就已經引進澳洲人工智慧（AI）系統生產商「iOmniscient」的辨識技術，使用可透過閉路電視錄影畫面自動進行人臉辨識、車牌辨識的軟體；至於該系統是否已被應用在逮捕香港「反送中」抗爭者，則不得而知。

應用在逮反送中？ 尚不得知

據報導，該套人工智慧辨識軟體的應用範圍廣泛，可用於協尋失蹤兒童、辨識通緝犯、記錄超速等交通違規。近三年來，澳洲「iOmniscient」已培訓數十名港警學習這套軟體；在近期（香港反送中運動爆發後）的教育訓練，曾有港警主動詢問如何利用警車攝影機來辨認車牌。

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）副召集人黎恩灝二十三日告訴自由亞洲電台（RFA），港警和港府應公開相關資訊，交代是否引進人臉辨識技術，說明相關軟體的用途；黎恩灝指出，港警若在沒有公開程序的情況下添置這些技術，會讓人更加質疑他們的問責性與公信力。

增設智慧燈柱 恐侵害港人權

黎恩灝認為，港府為了打壓民間示威，近幾個月持續加強監控民眾，包括增設「智慧燈柱」，強推「禁止蒙面規例」以增進人臉辨識系統追捕抗爭者的效率；黎恩灝說，一旦港府更進一步、大規模實施監控，恐將嚴重侵犯到民眾的基本人權。

對此，澳洲「iOmniscient」拒絕評論，僅聲稱該公司在香港的業務「只佔整體營收的一小部分」。香港明報二十三日報導，港警發言人回應，警方不時檢視調查工具的成效，相關工具包括可協助警方在刑事調查時辨識嫌疑犯的各式軟體，警方使用相關軟體時，都會遵守相關的法律及指引。

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