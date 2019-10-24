貨櫃車藏39具遺體 震驚英國

2019-10-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國警方二十三日凌晨一時許接獲通報，在倫敦以東的格雷斯市（Grays）一處工業園區，發現一輛藏有三十九具遺體的貨櫃車，其中三十八人為成年人，還有一名青少年，目前還無法確認死者身分。貨櫃車司機是一名來自北愛爾蘭的二十五歲男子，已遭警方以涉嫌謀殺罪羈押。英國首相強森對此案表示震驚，指示徹查真相。

該輛貨櫃車在保加利亞瓦爾納市註冊，警方因此一度懷疑車子來自保加利亞。保國當局也證實，該輛車二○一七年在該國由一名愛爾蘭婦女註冊，但否認與此案有關，因為該輛貨櫃車在註冊後便離境，迄今從未重返保國，死者也不太可能是保加利亞人。

英國警方最新說法指出，據信該輛貨櫃車來自比利時澤布呂赫（Zeebrugge），進入英格蘭柏福利特（Purfleet）後，二十三日凌晨約零時三十分停在華特格雷德工業園區（Waterglade Industrial Park）。救護單位趕抵現場後，確認貨櫃車內的三十九人全數死亡。

艾塞克斯警局副局長米爾斯（Pipa Mills）表示，確認死者身分是當務之急，另一個待查明的關鍵，則是這輛貨櫃車抵達英國的確切路線。

多年來非法移民一直試圖藉由藏匿在貨櫃裡偷渡到英國，且經常從歐陸入境。英國最慘的一樁非法移民悲劇發生在二○○○年，當時海關官員在南部多佛（Dover）發現五十八具中國人的遺體，被塞在裝滿番茄的貨櫃裡。

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