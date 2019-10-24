降血壓藥 睡前吃較有效！

2019-10-24

〔編譯張沛元、記者林惠琴／綜合報導〕一份已刊載於權威醫學雜誌「歐洲心臟期刊」（European Heart Journal）的大規模最新研究指出，晚上睡前服用降血壓藥比早上服藥更能大幅降低罹患與提早死於心臟相關疾病及中風的風險。這份由西班牙維戈大學（University of Vigo）主導的長期研究結果，有可能改變血壓藥用藥醫囑。

西班牙研究 睡前服藥降低致命風險

該研究是迄今針對降血壓藥服藥時間與健康之關聯性所做的最大規模臨床試驗調查，一萬九千零八十四名高血壓病患被分為早上服藥組與睡前服藥組並持續追蹤至少六年，最後有一七五二人罹患心臟病與中風等心血管疾病。研究結果顯示，相較於早上服藥組，睡前服藥組死於心臟疾病的風險減少六十六％、中風風險減少四十九％、心肌梗塞的風險減少四十四％、心臟衰竭的風險減少四十二％，以及接受冠狀動脈再通術的風險減少四十％。即便將可能影響結果的諸多因素，如膽固醇指數、性別、是否吸菸或罹患第二型糖尿病等因素納入考量，睡前服藥的效果仍優於早上服藥。

該研究主撰稿人、維戈大學赫米達（Ramon Hermida）教授指出，儘管現行針對高血壓用藥規定並未提及或建議用藥時間，但醫生大多建議病患早上服藥；然而，睡眠時的平均收縮壓是罹患心血管疾病之風險的最重要與獨立指標，晚上吃藥有助於降低睡眠期間的血壓。至於為何睡前吃降血壓藥的效果較好，專家認為，可能與人體生理時鐘會因服藥時間而對藥物有不同反應所致。但研究團隊也說，還需要進行進一步研究，以了解睡前吃藥效果較好在其他各種族裔與輪班者身上也奏效。

陽明大學醫學院院長陳震寰表示，會有晚上服藥與早上服藥造成心血管疾病風險差異，主要是有一部分高血壓患者容易在半夜血壓升高，例如罹患睡眠呼吸中止症的病人可能呼吸道阻塞導致腦部缺氧，或是腎臟病患者由於鹽分難以排出身體，進而引發血壓升高，若未能在夜間加以控制血壓變化，之後罹患心血管疾病風險也就較高。

陳震寰指出，雖然目前降血壓已有長效型藥物，一天服用一次可控制二十四小時的血壓，但非長效型藥物則僅可維持十二至十八小時，且效用在服藥後二至六小時最高，因此若容易在半夜血壓上升者，晚上服藥是較有利於控制夜間血壓，降低心血管疾病風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法