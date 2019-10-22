中國批美嚇台 陸委會︰危害世界和平

2019-10-22

〔編譯黃靖媗、記者呂伊萱／綜合報導〕中國軍方主辦的第九屆「北京香山論壇」廿一日開幕，中國國務委員兼國防部長魏鳳和再次公開恫嚇台灣，聲稱「祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條」，中國絕不允許台灣獨立，外國勢力切勿干涉。魏還暗批美國干預他國內政、煽動「顏色革命」，甚至在國際實施「大棒外交」，利用經濟制裁對他國施壓。

對此，我陸委會批評，中共始終不放棄武力犯台，更企圖消費台灣議題，激發中國內部民族主義與仇台情緒，以掩飾治理缺失，勸北京「及早打消以武促統的妄想」，「中華民國是主權國家，台灣從未隸屬於中華人民共和國，未來也不會」。陸委會直言，香山論壇已成為中共專屬的批美嚇台場域，無助於亞太安全對話、更破壞區域和平，「中共是危害世界和平的不穩定因子，舉辦安全對話極為諷刺」。

魏鳳和在發表主旨演說時多次不點名地批評美國，聲稱干預他國內政、煽動「顏色革命」，或試圖推翻他國的合法政府，都是挑起區域爭端與戰爭的亂源；而有些「揮舞著大棒」的大國，以經濟制裁手段，對其他意見不同的國家施加壓力，但揮舞大棒與訴諸「長臂管轄」的做法，無法解決問題，經濟制裁不可能奏效，「中國人不吃這一套，也不怕這一套」。

美國國會眾議院十六日通過「香港人權與民主法案」，若參議院也順利通過、經總統簽署生效，美國將可依法對中國進行制裁。中共黨媒「環球時報」二十日社論指稱，加泰隆尼亞獨立運動、智利首都地鐵漲價引起的動亂，甚至連英國倫敦的氣候變遷抗議者，都效法香港的示威技術，西方國家將為支持香港抗爭者付出代價。

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