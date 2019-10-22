《中日對照讀新聞》台風19号の影響か イノシシに襲われ4人けが 受「哈吉貝」颱風影響？日4人遭山豬襲擊受傷

2019-10-22

◎茅毅

17日午前、栃木県足利市の駅や住宅地でイノシシが次々と人を襲い、4人が負傷した。県によると、台風19号の大雨で川が増水して生息域が変わり、市街地に現れた可能性があるという。

17日上午，山豬（野豬）在日本栃木縣足利市的車站和住宅區等處，接連襲擊人類，造成4人受傷。該縣表示，可能是「哈吉貝」颱風挾帶大雨，河川水位上漲，導致山豬的棲地改變而現身市區。

17日午前9時15分ごろ、同市福居町の東武伊勢崎線福居駅のホームで、20代の女性が突然現れたイノシシに襲われた。その後、約20分間に市内で2人が襲われて負傷した。同11時ごろ、イノシシ1匹（体長約1.3メートル）が民家で取り押さえられ、猟友会が殺処分した。取り押さえる際、この家に住む男性（72）がけがをした。

17日上午約9點15分，在該市福居町的民營鐵路公司「東武鐵道株式會社」伊勢崎線福居站的月台上，一名20幾歲的女子遭到突然出現的山豬襲擊。之後約20分鐘內，該市市內（又）有兩人被襲擊受傷。當天約11點，一頭身長約1.3公尺的山豬，在民宅被抓住後，被「獵友會」（的成員）撲殺。山豬被制伏時，該民宅一名72歲男性住戶受傷。

県によると、足利市内では台風19号接近後の14日と16日にもイノシシが出没して負傷者が出ている。

栃木縣表示，哈吉貝肆虐（日本）後的14日和16日，山豬也在足利市內出沒傷人。

ニュース・キーワード新聞辭典

襲（おそ）う：動詞，襲擊、繼承、突然跑到（到來、前往）…。例：敵（てき）の拠点（きょてん）を襲う。（襲擊敵人的據點。）

取（と）り押（お）さえる：動詞，馴服、制止、捉住（逮捕）。例：暴（あば）れ馬（うま）を取り押さえる。（馴服悍馬。）

単語を読みましょう

栃木県足利市（とちぎけんあしかがし）／増水（ぞうすい）／生息域（せいそくいき）／市街地（しがいち）／福居町（ふくいちょう）／東武伊勢崎線（とうぶいせさきせん）／負傷者（ふしょうしゃ）／民家（みんか）／猟友会（りょうゆうかい）／殺処分（さつしょぶん）／接近（せっきん）／出没（しゅつぼつ）／住宅地（じゅうたくち）／大雨（おおあめ）

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