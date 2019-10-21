強森不甩英國會 拒延期脫歐

2019-10-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國首相強森十七日與歐盟談成的新版脫歐協議草案，十九日遭英國國會以一項修正動議封殺，無法如期表決，並迫使政府去信歐盟要求延後脫歐。然而，強森不僅未在延期信函中署名，更以另外兩封信函向歐盟強調，延期之請僅是按法案要求發出，他仍主張延期脫歐將損及英歐利益和雙方關係。在此同時，多名大臣表明，政府有「方法和能力」，可如期在本月卅一日完成脫歐。

強森自認與歐盟談成「最佳脫歐協議草案」，取消備受爭議的北愛爾蘭「邊境保障措施」（backstop），將關稅邊界設在愛爾蘭海，確保北愛隸屬英國關稅區，但可沿用歐盟單一市場法規。但國會反對派指稱，草案中有「增值稅」等條文說明不清，加上政府拒絕公布經濟衝擊評估報告，遂率先表決通過前保守黨議員萊特溫提出的修正動議，要求在國會完成脫歐施行細則國內立法前，暫停審議強森版脫歐協議草案。

衛報研判 脫歐日在11月底

雖然強森在表決後揚言「不會與歐盟協商延期」，但仍根據國會上月通過、旨在避免本月卅一日無協議脫歐的「班恩法案」（Benn Act），向歐盟發出三封信，首封請求延後脫歐日期至明年一月卅一日，但強森並未簽署；次封由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）所撰，解釋首封信函僅是按國會和法案要求發出；強森還在第三封信中強烈表達不希望歐盟同意延期，「儘管歐洲理事會可批准延期，但我上任以來始終認為，延期有損彼此利益及民主的決定」。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）廿日指出，根據他掌握的消息，強森的脫歐協議應可在下院獲得「足夠票數」，得以跨越三二○席過關門檻，政府也將持續爭取執政友黨、北愛爾蘭民主統一黨（DUP）支持。內閣大臣戈夫（Michael Gove）也批評「萊特溫修正案」使無協議脫歐的可能性劇增，並強調有信心可在卅一日實現脫歐。

國會下院保守黨領袖瑞斯莫格（Jacob Rees Mogg）表示，政府將在廿一日再次向國會提案，就強森版脫歐協議草案進行第二度辯論和表決。下院議長貝爾考（John Bercow）將在當日決定是否放行，一旦他點頭，最快將在廿二日開議。另一方面，歐洲理事會主席圖斯克表示，將開始諮詢歐盟各領袖，可能費時數天。消息指出，歐盟可能會在廿九日召開特別高峰會，延期申請幾乎篤定會獲得同意。衛報研判，由於歐洲議會下次開議為十一月十四日，新脫歐日期可能會是十一月卅日。

在英國國會十九日辯論首相強森的新版脫歐協議之際，英國反脫歐組織「由驢子領導」（Led By Donkeys）在國會廣場舉辦遊行，指稱所有民調一致顯示民眾對於脫歐與否的想法已經改變，要求將脫歐主導權歸還人民。（路透）

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