聲援反送中 在台港青收集戴口罩照

2019-10-21

〔記者吳柏軒／台北報導〕香港邊城青年團體昨在台北街頭進行「拍拼」活動，收集民眾戴口罩照片，未來寄回香港製成大型裝置藝術。

香港邊青約六、七人帶著貼紙、標語、黑口罩，站在捷運西門站六號出口外，分別向路人邀請拍照，另在地上鋪白布，收集「香港加油」、「蒙面無罪」等連儂牆標語，警方站哨但並未驅趕。

香港邊城青年昨兩個多小時約募集五十多張照片，未來將持續向台北市府申請合法場地募集「拍拼」照片，也擬透過網路募照，目標收集一千張後寄回香港交給藝術家製成大型裝置藝術，彰顯及聲援「反送中」精神。

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