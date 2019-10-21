陸委會批港府︰把台灣視為中國一部分

2019-10-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港特區政府昨晚聲明否認政治操作陳同佳案，呼籲台方務實積極接收自首人士。陸委會昨也以六點聲明反批，投案安排顯見政治力量操作，且所謂「無法律」，正是因把台灣視為中國一部分，所以台港間不能進行司法互助協商，是處心積慮凸顯「港府沒有管轄權，所以必須送中」的邏輯。

陸委會表示，該案從時間點到媒體曝光都顯示政治力量精心操作，港府聲明完全無法䆁疑。陸委會強調，港方根本就不回應我方多次司法請求，也拒絕我法務部等機關共同參與溝通。

至於港方所提來信，陸委會澄清指出，我方明確回覆，希望將議題聚焦在司法互助，如果協商在逃犯條例下進行，我方持保留態度，也已將此立場告知港方，但港方從不正面回應。陸委會批其「只想利用雙方協商，為其逃犯條例修訂背書」。陸委會說，「所謂我方不回應完全背離事實，意圖混淆視聽」。

陸委會強調，港府在本案上的政治操作，是處心積慮地凸顯「港人在香港以外的中國大陸地區犯罪，港府沒有任何管轄權，所以必須送回中國大陸審理」；同時，港府因為把台灣視為中國的一部分，所以台港間不能進行司法互助協商。陸委會批，這樣的政治操作無疑是「沒有送中條例的送中實踐」，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受，更不可能配合操作。

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