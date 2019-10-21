35萬港人上街 遭強勢鎮壓

2019-10-21

為遇襲的民陣召集人岑子杰討公道 轟港警蓄意謀殺

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕受到泛民主派問政平台「民間人權陣線」（民陣）召集人岑子杰遇襲濺血、特首林鄭月娥在施政報告中仍不回應「五大訴求」的影響，數十萬民眾二十日下午不畏當局反對，自發性從九龍區尖沙咀梳士巴利花園遊行至廣深港高速鐵路的西九龍站，沿途高呼「撤回惡法」、「重組警隊」等口號。儘管天氣炎熱，民陣副召集人陳皓桓表示，二十日約有三十五萬人上街響應九龍大遊行。

香港媒體報導，遊行在下午兩點三十分結束後，大批示威者兵分多路，以雜物設置路障，並在多處縱火、破壞高壓電箱，破壞中資銀行或被視為親中的商店及地鐵站，警方則出動催淚彈和水砲車清場，並拘捕數人。警民衝突入夜後愈演愈烈，警方還引爆一個疑似裝有爆裂物的紙箱。

原本預定下午一點三十分起步的九龍區大遊行，黑衣人潮中午約十二點三十分便已在尖沙咀街頭、梳士巴利花園湧現，「迫爆」彌敦道部分路段；示威者配戴口罩與各式面具，高舉「停止警暴」、「香港人加油」、「赤色資本，食你老本」、「香港人反抗」等標語，以及寫有「香港警察蓄意謀殺」的大型黑色布條，高呼「光復香港，時代革命」等口號。遊行隊伍約下午兩點三十分抵達終點，人潮隨後轉往各地繼續抗爭。

警民衝突 多處港鐵站遭殃 街頭淪戰場

由於警方已對這場改由陳皓桓等人以個人名義發起的遊行發出反對通知書，鎮暴警察自下午三點展開清場，除發射催淚彈、胡椒彈外，還出動水砲車對示威者噴射藍色強力水柱，出動「銳武」裝甲車撞開示威者做為路障的起火雜物堆；示威者則現場合力拆除俗稱「水馬」的充水式護欄，投擲汽油彈反制。部分抗爭者撬開中國銀行的鐵門縱火，噴漆塗鴉，並破壞多處港鐵站設施。彌敦道、亞皆老街經歷多波警民衝突後，現場一片狼藉，宛如戰場。

三十三歲的示威者張女士告訴路透，在中國行得通的事情，不代表在香港也行得通，「你不可能讓已經獲得自由民主的香港退回威權統治」。大學生示威者李馬修（Matthew lee，譯音）告訴美聯社：「我不會放棄抗爭，因為香港是我的家，我們想保護我們的家，保護香港。」

法新社報導，許多示威者指出，他們站出來是因為看到民主派人士遇襲，且港府進一步限制集會自由，「愈受到壓制，我們就得愈堅持。我們想要真正的民主，真正的立法會，真正的民選特首」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法