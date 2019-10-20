鎂光燈下的新手媽媽… 梅根含淚受訪

2019-10-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國獨立電視台（ＩＴＶ）十八日釋出專訪薩塞克斯公爵夫人梅根的部分影音片段，首次揭露梅根初為人母的心路歷程，並坦言「很少有人問我過得好不好」。她說，身為「鎂光燈下的新手媽媽」實在令人「備受煎熬」，「聽我說，任何女人，尤其是當她們懷孕的時候，真的非常脆弱，所以這真的很辛苦。然後新生兒出現，你明白嗎，特別是身為女人，妳只能不斷去嘗試扮演好新手媽媽和新婚太太的角色。」

當主持人詢問梅根「那妳自己過得還好嗎？」梅根隨即語帶哽咽、強忍眼淚地表示，她很感謝主持人的關心，「因為很少有人問我過得好不好」。現年三十八歲的梅根去年五月風光嫁給英國哈利王子，今年五月生下兒子亞契（Archie）。向來咄咄逼人的英國媒體，起初友善對待嫁進王室的梅根，但之後的諸多新聞報導卻漸增敵意，例如有八卦小報大幅報導梅根支離破碎的美國原生家庭，以及她與王室之間有嫌隙的傳聞等。

梅根、哈利本月初已正式控告英國八卦媒體《週日郵報》侵犯隱私，未經同意曝光梅根的家族私人信件。哈利也已提告《太陽報》、《每日鏡報》的發行商竊聽電話。

相關專訪片段來自預計二十日完整播出的紀錄片《哈利與梅根：非洲之旅》。哈利在專訪中談到媒體瘋狂追逐已故母親黛安娜王妃的過往，指出這些發生在母親身上的回憶猶如「潰爛的傷口」。

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