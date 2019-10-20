俄2020的最愛? 民主黨女選將嗆希拉蕊
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2019-10-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○一六年美國總統大選敗選的前國務卿希拉蕊．柯林頓，十七日在「播客」（podcast）首播的「選戰ＨＱ」節目中聲稱，俄羅斯正培養一名民主黨候選人，以第三勢力參選二○二○年的美國總統大選。她雖未直接點名，只說此人是女性，但媒體都解讀她指控的對象就是卅八歲、拉丁裔的夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）。

加巴德十八日對號入座，指控七十一歲的希拉蕊試圖妨害名譽，還要希拉蕊「別懦弱地躲在代理人的身後，直接參加選戰吧」。她表明不會因此離開民主黨，也不會獨立參選或成為第三勢力參選人。然而，加巴德目前在民主黨總統初選僅獲得一％的支持，希拉蕊則已表示她不會參選。

希拉蕊在節目上還說，此人是「俄國人的最愛，他們至今有一堆網站和機器人與其他支持『她』的法子」。希拉蕊並暗示，俄方此舉旨在分化美國選民、暗助美國總統川普連任成功。

希拉蕊雖未表明「她」就是加巴德，但十五日在民主黨總統初選辯論中，加巴德曾批評一名電視名嘴稱她是「一個俄國的資產」的說法「十分卑鄙」。十七日，希拉蕊似乎就在「選戰ＨＱ」中呼應該名嘴的說法。

希拉蕊亦稱川普是俄國總統普廷「夢寐以求的人選」，還將一六年代表美國「綠黨」參選總統的史坦（Jill Stein）同樣說成是「一個俄國的資產」，史坦當年雖僅得到約一％的選票，但據信吸走的是希拉蕊的選票。史坦一五年曾在莫斯科出席晚宴，普廷也在場。史坦十八日對此推文指控希拉蕊「散播陰謀論」。

  • 拉丁裔的美國夏威夷州女聯邦眾議員加巴德，十五日在俄亥俄州魏斯特維爾市奧特本大學舉行的民主黨總統初選第四場辯論中發言。（法新社）

    拉丁裔的美國夏威夷州女聯邦眾議員加巴德，十五日在俄亥俄州魏斯特維爾市奧特本大學舉行的民主黨總統初選第四場辯論中發言。（法新社）

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