俄2020的最愛? 民主黨女選將嗆希拉蕊

2019-10-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕二○一六年美國總統大選敗選的前國務卿希拉蕊．柯林頓，十七日在「播客」（podcast）首播的「選戰ＨＱ」節目中聲稱，俄羅斯正培養一名民主黨候選人，以第三勢力參選二○二○年的美國總統大選。她雖未直接點名，只說此人是女性，但媒體都解讀她指控的對象就是卅八歲、拉丁裔的夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）。

加巴德十八日對號入座，指控七十一歲的希拉蕊試圖妨害名譽，還要希拉蕊「別懦弱地躲在代理人的身後，直接參加選戰吧」。她表明不會因此離開民主黨，也不會獨立參選或成為第三勢力參選人。然而，加巴德目前在民主黨總統初選僅獲得一％的支持，希拉蕊則已表示她不會參選。

希拉蕊在節目上還說，此人是「俄國人的最愛，他們至今有一堆網站和機器人與其他支持『她』的法子」。希拉蕊並暗示，俄方此舉旨在分化美國選民、暗助美國總統川普連任成功。

希拉蕊雖未表明「她」就是加巴德，但十五日在民主黨總統初選辯論中，加巴德曾批評一名電視名嘴稱她是「一個俄國的資產」的說法「十分卑鄙」。十七日，希拉蕊似乎就在「選戰ＨＱ」中呼應該名嘴的說法。

希拉蕊亦稱川普是俄國總統普廷「夢寐以求的人選」，還將一六年代表美國「綠黨」參選總統的史坦（Jill Stein）同樣說成是「一個俄國的資產」，史坦當年雖僅得到約一％的選票，但據信吸走的是希拉蕊的選票。史坦一五年曾在莫斯科出席晚宴，普廷也在場。史坦十八日對此推文指控希拉蕊「散播陰謀論」。

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