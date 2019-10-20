加泰示威第五天 逾50萬人上街

2019-10-20

〔國際新聞中心／綜合報導〕加泰隆尼亞地區十八日連續第五天爆發大規模抗議，單是首府巴塞隆納就有超過五十萬人走上街頭，抗議九名加泰獨立運動領袖十四日遭西班牙最高法院以煽動叛亂為由，判處九至十三年的重刑。抗議迅速演變成警民暴力衝突，街頭淪為戰場，單是巴塞隆納就有一五二人受傷，八十三人被捕，整個加泰地區傷者將近兩百人。

五天的示威已導致超過五百人受傷，二百一十多人被捕。加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra）十九日再度呼籲中央政府與加泰進行對話，也重申暴力不能代表加泰獨立運動。為遏止抗議擴大，西班牙政府祭出嚴刑峻法，西國內政部警告，暴力抗議者將面臨最高六年有期徒刑。

西班牙法院十八日也裁定關閉加泰地區一個抗議團體「民主海嘯」（Democratic Tsunami）的網站。該團體是在上月才出現，迅速在社交媒體上贏得廣大追隨者，並且發動十四日的巴塞隆納機場抗議活動，導致機場陷入半癱瘓。

法院下令關閉抗議網站

該團體在網站被封後，立刻開設新的網址，並透過加密通訊軟體Telgram發布聲明，指他們主張非暴力和平抗爭，譴責西班牙政府進行言論審查。該團體向路透表示，他們沒有領導者，成員遍布多國。不過，西班牙政府正追查流亡海外的加泰獨立運動領袖普伊格蒙特是否為該團體幕後領袖。

巴塞隆納十八日的五十多萬人大遊行是五天以來人數最多的一場示威，雖然多數示威者都是和平理性，但有少數民眾在警局附近、觀光景點與街道縱火，多輛警車遭到焚毀。加泰地區也發動大罷工呼應這場示威，導致多班班機取消、景點關閉、公共運輸系統停擺，以及通往法國的高速公路遭示威者阻斷。

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