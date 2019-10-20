民陣今正常遊行 林鄭：不排除改組港府

2019-10-20

〔編譯劉宜庭、陳成良／綜合報導〕香港公眾集會及遊行上訴委員會十九日駁回泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）的九龍區遊行申請，維持港警發出反對通知書的決定。不過，民陣副召集人陳皓桓等人以個人身分，在廿日發起同一時地的大遊行。陳皓桓提醒民眾，參與該遊行恐有法律風險，但「愈多人走出來就會愈安全，只要人多便會對政府給予壓力」。

民陣預計舉辦二十日下午一時三十分從九龍區尖沙咀梳士巴利花園遊行至「西九龍站」的「廢除惡法、獨立調查、重組警隊」集會活動，遭官方反對及駁回。

陳皓桓、「社會民主連線」前立法會議員梁國雄、「民主黨」前主席何俊仁、工黨何秀蘭四人，昨宣布以個人身分發起九龍區大遊行，並認為民陣的上訴遭駁回，相信不少市民會更憤怒，參加的人數會遠較五萬人多。

路透分析，二十日的遊行可視為對「反送中」運動社會動能的測試。警方則展示網路論壇「連登」和加密通訊軟體「Telegram」的截圖，指稱網路上的激進言論，證明民陣與暴力示威者掛勾。

香港特首林鄭月娥則在昨上午前往香港電台、商業電台，說明施政報告內容。她坦言，港府最初未能更好地掌握「反修例」的民情民意，該負責任，待風波過後，不排除班底改組的可能性。

香港反送中抗爭已逾四個月，林鄭對於示威者所提五大訴求，遲遲未給回應。香港大學畢業生議會十九日特別召開動議，表決要求林鄭辭去校監一職，最後以壓倒性票數通過此案。

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