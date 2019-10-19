美土協議停火5天 艾多根大勝利

2019-10-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國副總統彭斯和土耳其總統艾多根在安卡拉談判五小時後，達成為期五天的「停火協議」，土國同意暫停自九日以來，入侵敘利亞北部並攻擊當地庫德族民兵的軍事行動，交換美方承諾促使該民兵從一個「安全區」撤出，以及中止對土國實施經濟制裁。但該協議於當地時間十七日晚間十點生效後，雙方仍持續爆發衝突，艾多根十八日警告，若該協議未充分落實，土國將加快其在敘北的攻勢。

土國此前為掃除敘國境內的庫德族民兵「人民保衛軍」（YPG），九日進軍敘北，並於邊境劃設安全區。彭斯斡旋的協議，允許YPG的骨幹「敘利亞民主力量」（SDF）民兵與庫德族平民撤離安全地帶。彭斯也說，一旦撤完，該協議將變成永久停火協議，美國也會解除對土國的相關制裁。安卡拉當局將YPG視為與土國分離主義團體「庫德工人黨」（PKK）有關的「恐怖份子」。

這項停火協議被視為美國認可土國逕行在敘國境內設立安全區，是艾多根的一大勝利。土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，美國已接受土國長期推動的安全區構想，且堅稱該區將由土國武裝部隊控制。

土國沿敘北邊境劃設的安全區長逾四百公里、寬達三十公里，土國希望利用該區收容二至三百萬名敘利亞難民。逃到土國的敘利亞難民高達三百六十萬人，為全世界最高，也引起土國內政爭議。此外，土國也希望利用安全區做為緩衝區，阻隔YPG對土國的攻擊。

該協議對美國總統川普而言，也有減輕共和、民主兩黨批評的作用。川普六日突宣布撤離曾和SDF共同打擊「伊斯蘭國」（IS）的駐敘美軍，土國九日即出兵，因此挨批背棄庫德族盟友。

川普十七日在德州達拉斯的選舉造勢活動中聲稱，「我的做法很另類」，土國與敘北庫德族「很像兩個小鬼，你得讓他倆打一架，再將他們拉開」。紐約時報報導，該停火協議恐使美國付出喪失對敘國影響力的代價，艾多根得到領土，也幾乎未因入侵敘國而受到任何懲罰。美國亦將其在敘國境內的地盤，拱手讓給俄羅斯撐腰的敘國總統阿塞德。

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