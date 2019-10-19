美土協議停火5天 艾多根大勝利

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國副總統彭斯和土耳其總統艾多根在安卡拉談判五小時後，達成為期五天的「停火協議」，土國同意暫停自九日以來，入侵敘利亞北部並攻擊當地庫德族民兵的軍事行動，交換美方承諾促使該民兵從一個「安全區」撤出，以及中止對土國實施經濟制裁。但該協議於當地時間十七日晚間十點生效後，雙方仍持續爆發衝突，艾多根十八日警告，若該協議未充分落實，土國將加快其在敘北的攻勢。
土國此前為掃除敘國境內的庫德族民兵「人民保衛軍」（YPG），九日進軍敘北，並於邊境劃設安全區。彭斯斡旋的協議，允許YPG的骨幹「敘利亞民主力量」（SDF）民兵與庫德族平民撤離安全地帶。彭斯也說，一旦撤完，該協議將變成永久停火協議，美國也會解除對土國的相關制裁。安卡拉當局將YPG視為與土國分離主義團體「庫德工人黨」（PKK）有關的「恐怖份子」。
這項停火協議被視為美國認可土國逕行在敘國境內設立安全區，是艾多根的一大勝利。土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，美國已接受土國長期推動的安全區構想，且堅稱該區將由土國武裝部隊控制。
土國沿敘北邊境劃設的安全區長逾四百公里、寬達三十公里，土國希望利用該區收容二至三百萬名敘利亞難民。逃到土國的敘利亞難民高達三百六十萬人，為全世界最高，也引起土國內政爭議。此外，土國也希望利用安全區做為緩衝區，阻隔YPG對土國的攻擊。
該協議對美國總統川普而言，也有減輕共和、民主兩黨批評的作用。川普六日突宣布撤離曾和SDF共同打擊「伊斯蘭國」（IS）的駐敘美軍，土國九日即出兵，因此挨批背棄庫德族盟友。
川普十七日在德州達拉斯的選舉造勢活動中聲稱，「我的做法很另類」，土國與敘北庫德族「很像兩個小鬼，你得讓他倆打一架，再將他們拉開」。紐約時報報導，該停火協議恐使美國付出喪失對敘國影響力的代價，艾多根得到領土，也幾乎未因入侵敘國而受到任何懲罰。美國亦將其在敘國境內的地盤，拱手讓給俄羅斯撐腰的敘國總統阿塞德。
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土耳其入侵敘利亞北部的庫德族根據地後，引發逃難潮。圖為十七日正在伊拉克摩蘇爾北部一處難民營等待發放補給品的敘國母子。（美聯社）
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土國支持的敘利亞反抗軍戰士，十七日在敘北一處邊境城鎮街頭比出勝利手勢。（路透）