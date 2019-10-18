新脫歐協議出爐 英拚月底「離婚」

2019-10-18

等19日國會點頭 但工黨表態反對

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國與歐盟十七日達成最新脫歐協議，好讓英國能趕在最後期限十月三十一日以前脫歐；但在此之前，最新脫歐協議得先通過已三度否決脫歐協議的英國國會這一關，而主要在野黨工黨與英國首相強森在國會的盟友「北愛爾蘭民主統一黨（DUP）」黨魁佛斯特皆已表態不支持新協議，英國是否能如願在本月底協議脫歐，恐仍有變數。

英相北愛盟友也不支持

英國與歐盟是在歐盟峰會開議前最後一刻達成協議。為脫歐賭上首相官位、揚言有無協議都要在本月底脫歐的英國首相強森表示，英國與歐盟敲定了一個「很棒、可以拿回主導權的新協議」；歐盟執委會主席容克則說，這是一項公平且均衡的協議，可避免「硬邊界」與保護愛爾蘭島的和平穩定。英鎊在新協議消息一出後一度上揚，但隨後因英國國會對新協議有所質疑而走跌。

英國國會將於十九日召開特別會議，決定新脫歐協議的命運；強森的國會盟友DUP已表態不支持新協議，認為新協議內容無助北愛的長期利益；工黨黨魁柯賓則呼籲封殺新協議，稱新協議比前首相梅伊的版本「更糟」。

北愛續留歐洲單一市場

新脫歐協議的最主要重點，在於解決北愛邊界問題。新協議刪除前首相梅伊在北愛邊界問題上所主張的「愛爾蘭邊境保障措施（Irish backstop）」中恐導致英國永遠留在歐盟關稅同盟的內容，還直接言明讓屬於英國關稅區的北愛續留在歐洲單一市場，因此愛爾蘭島上不會有關稅檢查，檢查將在港口進行，形同關稅邊界是在愛爾蘭海上。且當英國脫歐後，北愛議會可以決定是否繼續遵守歐盟規範，每四年表決一次，若北愛議會並未同意，將進入兩年冷靜期，再尋找新方法。

分析家指出，新版協議其實雷同梅伊第一次遭否決的脫歐協議內容，且在DUP表態不支持後，強森更難以在國會過關，若他無法在十九日獲得國會支持，依法他就必須致函歐盟，要求延後至明年一月三十一日脫歐。

強森在九月已開除二十一名表決時叛變的保守黨議員，因此目前是少數執政，新協議若要過關，必須所有的保守黨議員都不跑票、前保守黨議員有十五人支持、民主統一黨共十席議員全數支持，還要有九名曾支持脫歐協議的工黨或獨立議員支持，才能讓他以一票險勝。

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