撕文大連儂牆打港生 中生道歉賠償

2019-10-17

清大學生會：享有言論自由 不代表可破壞言論自由

〔記者蔡彰盛、吳柏軒／綜合報導〕台灣各大學學生撐港「反送中」熱潮蔓延，「連儂牆」遭中國學生撕毀、破壞狀況卻接續發生。文化大學發生中國學生撕毀連儂牆、甚至將港生從高台拉下致傷，雙方對簿公堂後達成和解，傷人的中生發信公開道歉；而清華大學學生會日前在校內設置兩座連儂牆，遭中國交換生劉女撕毀，全案經檢警依毀損罪嫌偵辦，昨日首度開庭。學生會會長賴永岫強調，「當你享有言論自由，並不表示你可以破壞言論自由！」學生會決定告到底！

清大連儂牆遭中生撕毀案開庭 學生會堅持告到底

文大港生九月下旬張貼連儂牆聲援香港「反送中」，卻遭中國學生撕毀、怒罵，中生郎娜爾丹甚至將一名何姓港生從逾一公尺的高台拉下致傷，受傷港生憤而提告。雙方對簿公堂後，十四日確定和解，傷人的中生同意賠償醫藥費、公開道歉兩週。

郎娜爾丹將道歉信交給文大學生會「臉書」刊登，信中表示「向何ＸＸ道歉，我既然在台灣，應該要尊重台灣的法律及言論自由，不應該單因立場不一樣而傷人。」

何姓港生認為，中國、香港乃至台灣的學生，彼此價值觀差異很大，希望中國學生「既然已經來到牆外，就好好接收一下各方資訊」，不要輕信中國官方媒體，要培養獨立思辨能力，才是解決問題的方法。

文大學生會則重申，台灣的土地上，各方皆有表達訴求的權利，但絕對反對暴力。文大校方表示，針對中生錯誤行為，近期獎懲會將做出懲處決議。

另一方面，清大連儂牆遭中國交換生劉女撕毀，學生會因而提告，檢警依毀損罪嫌偵辦，昨日首度開庭。劉女在偵訊時聲稱，因立場不同，認為連儂牆張貼支持「反送中」海報及標語過於偏激，因而撕毀，並丟至垃圾桶。

學生會長賴永岫則強調，學生會設立連儂牆，是希望守護民主、捍衛言論自由，讓身在清華的香港人多一些溫暖，讓更多同學關注這起國際事件，對於連儂牆遭撕毀深感遺憾，此舉已嚴重影響連儂牆設立的目的，也對那些希望為人權、自由、民主發聲的同學，造成無法回復的傷害，因此學生會決定告到底。

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