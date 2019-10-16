蘋果手機Safari傳訊給騰訊？「僅在中國」

2019-10-16

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕蘋果公司（Apple）近日遭指控，iOS13作業系統的瀏覽器「Safari」使用「騰訊安全瀏覽」過濾釣魚網站，用戶的瀏覽紀錄與IP位址恐被傳給中國騰訊公司。對此，蘋果十五日澄清，僅在中國境內使用騰訊提供的釣魚網站列表，用戶瀏覽紀錄不會被傳給騰訊與Google。

限用於過濾釣魚網站

近日有人發現蘋果更改關於「Safari與私隱政策」的說明，在較舊版本的iOS作業系統中，蘋果僅表示會透過「谷歌（Google）安全瀏覽」過濾釣魚網站，但在iOS13作業系統中，說明敘述變成「Safari可能會將從網站地址計算出的資料傳送予『Google安全瀏覽』和『騰訊安全瀏覽』」，且兩家服務供應商皆有可能記錄使用者的IP位址，引發使用者個人瀏覽紀錄與IP位址被傳送給騰訊公司的疑慮。

對此，蘋果發表聲明澄清，afari會比對用戶欲造訪網站的連結，與已知的釣魚網站列表，若發現用戶欲進入釣魚網站，將顯示警告訊息，所有檢查程序都在使用者的手機上完成。而Safari的釣魚網站列表部分由Google提供，只有在中國使用的手機，會使用騰訊提供的列表。蘋果強調，用戶在Safari的瀏覽紀錄不會被傳送給Google或騰訊，只有在發送釣魚網站警告訊息時，用戶的IP位址才會被傳送給Google或騰訊。

美國約翰霍普金斯大學密碼學家葛林（Matthew Green）指出，即使是Google提供的「安全瀏覽」，也不表示絕對安全；在分析是否為釣魚網站的過程中，Google會收到一串由網址轉換的加密資訊，雖然無法立即得知是什麼網站，但若進一步分析也能解開，得知使用者的瀏覽紀錄。「安全瀏覽」功能以降低使用者的隱私程度，換取保護防堵釣魚網站的成效。

蘋果「Safari詐騙網站警告」功能預設開啟，使用者可從「設定」進入子分類「Safari」，往下滑到「隱私權與安全性」區塊，關閉「詐騙網站警告」功能。

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