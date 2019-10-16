中國維持政權 全球情蒐

2019-10-16

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）研究員霍芙曼（Samantha Hoffman）十四日發表的報告指出，中共為維繫政權穩定，利用看似無害的科技與技術，已在全球建立大規模數據蒐集系統，透過線上翻譯功能、語音及影片辨識軟體蒐集大量資訊。她建議坎培拉當局儘快完善隱私相關法規，並且差別對待追求不同利益的國家。

霍芙曼指出，中共發現來自國外的力量也可能影響其政權穩定，因此試圖改變、控制國際政治環境，使國際輿論有利於中共。霍芙曼表示，北京當局慣用表面無害、無侵略性的手段，例如「智慧城市」、「物聯網技術」等，並利用國有企業、科技公司蒐集情報，或與他國機構合作。例如定位為擅長大數據、人工智慧的「中譯語通科技股份有限公司」，便是國有企業的子公司，蒐集全球超過六十五種語言的資訊，分析後供中國政府與其他客戶使用。

一天可蒐集10ＴＢ資料

由「中譯語通」開發的平台「Insider數據智能」，著眼於傳統和社群媒體，透過線上翻譯功能、語音及影片辨識軟體蒐集大量資訊，一天可蒐集10TB的資料，一年就有約2PB至3PB的資料量，相當於兩百億張臉書照片。除了與華為、阿里巴巴、海雲數據等其他中國企業合作，中譯語通還與許多國際研究機構、學術單位合作，取得更多資料，其中一部分在雙方合作結束後，會直接回到中共控制的伺服器。

霍芙曼指出，澳洲的新南威爾斯大學曾與中譯語通合作，雪梨科技大學則曾與海雲數據合作。

霍芙曼建議，澳洲政府除了完善隱私相關法規，還必須重新思考如何應對他國的宣傳攻勢，並根據不同國家追求的利益與懷抱的價值觀，差別對待各個國家；無差別的政策方針可能符合政治正確，卻對決策者與公眾有害。

德國網路安全公司「Cure53」十二日也發布報告指出，中共中央宣傳部推出的「學習強國」應用程式暗藏後門，可瀏覽用戶的手機訊息、照片、聯絡人與網頁瀏覽紀錄，甚至偷偷啟動手機的錄音功能，形同監控數以億計下載該程式的使用者。

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