庫德族改投敘政府軍 聯手抗土

2019-10-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕敘利亞北部由庫德族人民保衛軍（YPG）率領的武裝部隊「敘利亞民主力量（SDF）」十三日宣布，已簽訂協議聯合大馬士革政府主導的政府軍，在敘利亞和土耳其邊界對抗土國軍隊侵略。敘北當地媒體報導，哈沙卡省民眾聞訊後立刻衝上街頭歡呼慶祝，誓言一同擊退土軍。敘國官方媒體十四日證實，政府軍已進駐庫德族民兵戰略要地達爾塔默爾鎮（Tel Tamer）一帶。

庫德族民兵是對抗伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）」的重要武裝力量，曾獲美國大力支持。大馬士革當局背後則有俄羅斯和伊朗撐腰，是美國的死對頭。紐約時報指出，庫德族與政府軍聯手力抗土耳其，堪稱敘利亞長期內戰的「重大轉捩點」，法新社也形容此為「突破性」協議。

土連轟6天 13萬人流離失所

土耳其九日起出兵敘北，以「肅清恐怖份子」為由，連續六天對庫德族民兵發動進攻。聯合國指出，土國軍隊的襲擊已導致逾十三萬平民被迫流離失所。「敘利亞人權瞭望台組織」十四日表示，土軍空襲已造成超過六十四名敘國平民死亡，包括至少四名兒童和九名婦女。

SDF十三日證實，已有至少七十六人戰死；在土軍支持的部隊發動攻擊後，七百八十五名與IS有關聯的婦孺，已逃離敘北安伊薩（Ain Issa）的拘留營。法國總統馬克宏和德國總理梅克爾十三日敦促土耳其停止攻擊庫德族，強調此舉不僅可能引發嚴重人道後果，也可能讓IS死灰復燃。

恐被困在兩軍之間 美軍急撤

與此同時，美國國防部長艾斯培十三日公開表示，美國總統川普已下令從敘北撤離一千名美軍，「我們發現美軍可能被夾在向前推進的兩支敵對軍隊之中。…但我無法提供撤兵時間表，因為情況每個小時都在變化。」美國官員告訴路透，動用美軍遏阻土耳其攻打庫德族，從來都不是華府的選項之一。

川普十三日推文表示，他將聽取國會共和、民主兩黨對土耳其施加制裁的建議；財政部長努勤指出，川普已授權對土耳其施以「非常強力」的制裁，「剛開始可能從小規模開始，之後恐將癱瘓土耳其經濟」，制裁措施可能包括封鎖與土國政府所有美元交易。川普十四日又推文表示：「對土耳其的大制裁要來啦！」

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