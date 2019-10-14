CNN︰習為鞏固權力 恐出兵鎮壓港人

2019-10-14

反習勢力想藉香港 抓習把柄

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」抗爭已邁入第五個月，外界引頸觀望示威將如何落幕、中國是否會出動人民解放軍展開鎮壓。美國有線電視新聞網（CNN）十三日分析，香港抗爭自「十一國慶」後，種種暴力行為，已對中國國家主席習近平構成直接挑戰，儘管目前仍不清楚北京當局對香港問題的「紅線」為何，以及人民解放軍出兵香港的條件，但若香港動亂遲遲未能平息，習近平可能為了鞏固權力而選擇鎮壓香港。

中國甫於去年三月通過憲法修正案，刪除國家主席連任兩屆的限制，使習近平成為毛澤東以來最有權力的中國領導人。香港中文大學客座教授林和立指出：「他（習近平）不能示弱，否則會很沒面子。」澳洲麥考瑞大學中國問題研究員倪凌超（Adam Ni）認為，中共必須以壓倒性的軍事力量控制香港，否則中共黨內「反習」勢力恐將視其為習的把柄。此外，北京對香港的作為也將影響兩岸關係，「鑑於香港現況，台灣目前不可能與中國簽訂任何和平協定。」

與此同時，中國官方媒體持續妖魔化香港示威者，指其受到外國勢力鼓動、企圖分裂中國，中國有權調派武警或解放軍鎮壓示威者。澳洲戰略政策研究所資深分析家戴維斯（Malcolm Davis）表示，北京不可能放任香港動亂無限期延續，「我認為香港正在邁向迫使中共軍事干預的階段」，但沒有人知道「紅線」在哪裡。

林和立認為，從港府引用「緊急法」頒佈「禁蒙面法」可以看出，北京已下令港府收緊對社會的控制。然而，鎮壓香港恐造成中、港兩地災難性的後果，最嚴重的將是經濟影響。外資去年對中國民間的投資約有一半來自香港，而在美中貿易戰背景下，「想要外資的中國企業實際上比過往任何時候都更需要香港」。

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