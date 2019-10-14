不甩惡法 全港18區蒙面抗議

2019-10-14

美眾院14日起審香港人權法 港人發起集氣大會

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府四日強行推動「禁蒙面法」以來，港人抗爭行動不減反增，十三日下午更在全港十八區發起「SUCK神獸罷鷲」行動，針對主要商場發動罷買、抗議行動。雖然示威現場大致平和，但鎮暴警察和「速龍小隊」仍動用催淚彈、胡椒噴霧等武器，強行驅離快閃佔路、塗鴉和破壞特定目標建築的示威者，再度引發警民衝突，多名示威者被捕。

與此同時，由於美國國會眾議院已排定十四日起審議《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》及「重新認識香港—美國雙邊關係」動議，港人發起十四日晚間七時在中環遮打花園舉辦集氣大會，獲得警方發放不反對通知書，成為「禁蒙面法」實施後首次大型合法集會。警方呼籲主辦單位提醒參與者不要蒙面，主辦方則要求警方屆時勿貿然進入會場執法，以免引發恐慌。

綜合媒體報導，多批蒙面示威者十三日下午二時起，穿黑衣、戴口罩在新城市廣場、太古城中心、大埔超級城、朗豪坊、Popcorn、德福廣場等商場聚集，高呼「光復香港、時代革命」及「香港人反抗」等口號，合唱抗爭歌曲「願榮光歸香港」，或僅是坐在地上摺紙鶴。路透指出，外出用餐的民眾大都對年輕示威者表達支持；在一座商場，還有數十名未蒙面的民眾，對聚集商場外的警察高喊「黑警」，獲得其他人歡呼鼓掌，直至警方離去。

警朝記者、救護人員噴胡椒噴霧

不過，在大埔、荃灣、旺角、將軍澳等多地，也出現示威者破壞商家、設置路障等情事，陸續遭鎮暴警察驅離或逮捕，也有示威者頭被壓在鐵軌上、被脫下口罩和帽子，並被索帶綁住雙手。香港地鐵沙田、沙田圍、觀塘、葵芳、黃大仙等逾二十站，以及輕型鐵路全線，則因示威者聚集或入內破壞，在下午後陸續暫時關閉。而在太古城中心的美心集團旗下餐廳，也被民眾包圍，高喊「美心黑心、抵制美心」，並故意抽取用餐號碼牌等。

四時後，警方行動升級，除了在大埔示威現場拔出佩槍嚇阻人群外，也開始在荃灣、觀塘、將軍澳等地加強部署，包括疑似喬裝成示威者的便衣警察，朝破壞「建制派」立法會議員容海恩辦事處、中資銀行和政府合署的示威者發射催淚彈。另傳出警方無預警地朝記者、救護人員和民眾噴灑胡椒噴霧，其中不少記者「中椒」，包括香港理工大學學生記者情況嚴重，須使用氧氣罩呼吸。

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