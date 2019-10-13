避談喀什米爾 莫習會暢談反恐、貿易

2019-10-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國國家主席習近平十一日起，一連兩日訪問印度，與印度總理莫迪舉行去年四月武漢會晤後的第二次中印非正式領袖峰會。莫迪表示，此次會談標誌著兩國關係開啟「新時代」，習近平也稱，兩人對話坦誠交心。雙方決定合作打擊恐怖主義及縮減貿易失衡，但並未討論造成兩國關係緊張的喀什米爾問題，以及中國電信鉅子參與印度5G網路建設等敏感議題。

習近平十一日抵達南部坦米爾納德邦首府清奈後，在莫迪陪同下，參觀「海岸神廟」等多處古蹟，並共進晚餐。十二日「習莫會」繼續在瑪瑪拉普蘭鎮的泰姬漁人灣度假飯店舉行。

印度外交部長顧凱傑表示，兩國領袖認同激進和恐怖主義是共同隱憂，將合力應對威脅。針對是否加入中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），莫迪向習表示，貨物、貿易服務和投資等層面保持平衡非常重要。據悉，印度因擔心中國產品傾銷，遲未同意RCEP中的部分開放市場措施。

針對中國對印度貿易順差已達五五○億美元，習近平表示會採取「誠摯行動」，由國務院副總理胡春華與印度財政部長西塔拉曼展開新貿易機制，以進行改善。

然而，對於印度在八月廢除查摩與喀什米爾邦的自治地位，把與中國、巴基斯坦存有主權爭議的拉達克地區（Ladakh）劃為中央直屬行政區；以及習近平日前在北京接待巴國總理伊姆蘭汗時，表明在此議題上將支持巴國的「合法權利」，引發印度抨擊干預內政等造成中印對立的事件，習、莫二人此次一概未討論。

習訪尼泊爾 流亡藏人憂送中

習近平十二、十三日順道訪問尼泊爾，為廿二年來首位造訪尼國的中國領導人，預料將與尼國總理奧利簽署多項協議，包括擴建連通西藏與尼國首都加德滿都的鐵路。然而，外界關切尼方是否會簽署引渡流亡藏人的協議，做為中國投資建設的交換條件。尼泊爾是兩萬多名流亡藏人的棲身地，但隨著中方利誘尼國官員，流亡藏人近年頻失庇護被「送中」。

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