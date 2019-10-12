抵制無力! 中國擋不住NBA 深圳賽今如期開打

2019-10-12

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭隊總管莫雷因支持香港，引發中國和ＮＢＡ之間的衝突，不少中國球迷揚言抵制在中國舉辦的熱身賽，不過前天在上海登場的湖人和籃網一戰，仍吸引將近滿場球迷，今晚深圳賽也會如期舉行。

ＮＢＡ總裁席爾瓦日前公開支持莫雷，強調言論自由的重要，引發中國人民的不滿，導致上海賽取消周邊活動，不少中國電視台也選擇不轉播，風波越演越烈。

根據ＥＳＰＮ指出，湖人和籃網仍照原定計畫移動到深圳，賽事預計會如期開打，不過仍不會有相關媒體活動。

不少教練、球員都在這次的風波中被要求表態，其中勇士隊總教練柯爾未做出正面回應，遭美國總統川普批評，嘲諷他像小男孩一樣。柯爾昨開玩笑地表示，自己或許該騎著三輪車到球場，因為對方稱自己是小男孩。

柯爾始終未針對ＮＢＡ和中國的問題做出回應，但他強調不會因外界批評放棄對熟悉社會議題發聲的機會，「我還是會對精通的事情做出評論，像是槍枝安全管理等，這對我們國家安全相當重要，我也參與了四、五個關於槍枝安全的組織。」他認為，要評論自己國家的事務很容易，但這次牽涉到不同的國家、政府，可能有很多不同觀點。

子弟兵D.格林則坦言，自己不清楚香港和中國之間的狀況，無法對此事件做出回應，但他很肯定總裁席爾瓦處理危機的方式，「席爾瓦所採取的行動，和他任內所遇到的議題沒有不同，他始終如一，對此我很尊重。」

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