天網! 人臉辨識逮反送中 製造被自殺

2019-10-12

美人工智慧研究機構踢爆

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國一家人工智慧研究機構踢爆，北京當局利用監控中國老百姓的人工智慧人臉辨識技術，來鎖定熱中香港政治抗議活動的年輕學子，供安插於香港警隊的中國警察與安全人員來拘留、性侵甚至「被自殺」，藉此在香港學生族群間達到嚇阻效果。

美國大紀元時報十一日在報導疑似與反送中有關的香港女浮屍案時提到，美國人工智慧研究機構「人工智慧組織」（The AI Organization）曾於六日撰文披露一項驚人內幕。這篇以「人工智慧的臉部識別技術獵捕香港年輕人以將之逮捕、性侵與被自殺」文章指稱，北京當局已在香港警隊內部安插人馬與打造類似中國「天網」的人臉辨識系統，派至香港的中國警察與安全人員打著港警名號鎖定年輕學生，進行拘禁、性侵甚至拋下樓的「被自殺」暴行，藉此嚇退熱中反送中抗議的學生。

結合生物特徵識別 可追蹤定位

該文指出，人工智慧若與臉部、聲音與其他許多生物特徵識別結合，能造成致命效果；使用者可藉此掃描、定位、跟蹤與追捕特定人士，最後導致此人死亡。

文中根據情報界提供的消息指稱，北京當局已在香港警隊內安插了準軍事部隊，這些獲得港府批准被派至香港的中國警察與安全機構人員，利用人工智慧的面部識別技術鎖定特定學生，其中女學生會被拘禁在警署與警車，甚至遭到性侵；另有學生則是「被自殺」，即被脅迫跳樓或被扔下海，但官方說法卻是自行跳水或跳樓自殺。

監視網絡遍布香港 連到中國

文中還提到，遍布香港的錄影監視網絡，已透過間接管道與中國聯繫，即在香港蒐集到的資訊會先儲存起來，日後供相關安全部門使用。除了錄影監視網絡，中國也透過藏匿在上網手機與APP的軟體，來進行人臉辨識。此外，除了警隊，中國在記者圈、校園與俱樂部等多處，都安插有人馬或間諜。

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