美議員挺NBA 暫停中國活動

2019-10-11

8議員發表公開信

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國職籃ＮＢＡ休士頓火箭隊總經理莫雷挺港言論風波延燒不斷，九日美國共和、民主兩黨國會議員發表公開信，希望ＮＢＡ暫停中國活動，並重新考量是否在新疆設立訓練營。美國總統川普也批評兩名ＮＢＡ教練「討好中國，只會批評美國」。

民主黨眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）、民主黨眾議員歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、共和黨眾議員班克斯（Jim Banks）、共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨參議員懷登（Ron Wyden），與共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）、克魯茲（Ted Cruz）、薩斯（Ben Sasse）共八名跨黨派國會議員九日聯合發表公開信，直批中國以經濟手段限制美國人發言，令人髮指，而接受中國政府要求的NBA也同樣不像話，希望ＮＢＡ總裁席爾瓦（Adam Silver）停止ＮＢＡ所有在中國的活動，直到中國企業不再因莫雷的挺港言論抵制ＮＢＡ為止，並考量中國政府對新疆人民的迫害，重新評估是否在新疆設立訓練營。八名議員認為，「期待美國企業將基本的民主放在利益之前，不是無理的要求」。

川普轟2教練光討好中國

美國總統川普也批評對莫雷事件「沒有想法」的勇士教練柯爾（Steve Kerr），像個「害怕回答問題的小男孩」，只會一直罵美國。對於出聲挺ＮＢＡ總裁席爾瓦的馬刺隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich），川普則認為表現與柯爾差不多，但看起來較不害怕。川普更直斥兩人，「討好中國，都不講中國的缺點，只會批評美國」。

要求全面執行反抵制法

共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）九日表示，他已經要求川普政府全面執行反抵制法，以反制中國要求美國企業或公民在處理香港、台灣、西藏等議題上符合中國觀點的作法。他並直接點名阿里巴巴、京東、騰訊等中國企業在美國的子公司或相關企業，這些企業都因為ＮＢＡ事件宣佈取消轉播或將商品下架。

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