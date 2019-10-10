被砸港鐵站內「蒙面暴徒」 證實是港警

2019-10-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕延燒四個月的香港「反送中」抗爭導致警民關係緊張，警方多次被指派人潛入示威群眾掀亂，八日晚間又有民眾在新界地鐵上水站外，拍到臥底員警疑似扮成「蒙面暴徒」，在已拉下鐵門的站內逗留，影片立即被瘋傳，網友質疑這批臥底員警疑似在破壞站內設施，栽贓給示威者。香港警方九日證實，因應近日港鐵站設備遭破壞，曾派便衣員警進入上水站內「執行任務」。

網路上流傳的兩段相關影片顯示，有民眾八日在已經關門的上水站外，發現有蒙面男子逗留站內，毫不擔心遭警方圍捕，便詢問對方為何進入站內，並在「臉書」直播。其中一名男子隨即大叫「走開」，以警方慣用的強力手電筒頻閃照射拍攝者，站內其他類似打扮者也一度舉起疑似胡椒噴霧的物體，指向站外圍觀群眾，雙方隔著鐵門互罵。站內還有一名未蒙面的白衣男子。

由於港鐵停止服務，理應只有港鐵員工和警方才能進入站內，網友懷疑臥底警察扮成蒙面示威者破壞設備，企圖栽贓。立法會民主派議員林卓廷也說，他認為這些便衣員警並非在從事一般調查工作，「相信是滲入示威活動中工作」。

香港警方：便衣進站視察 沒有破壞

香港警方九日證實，曾派便衣員警進入上水站內「執行任務」，但指控警方「假扮暴徒」進站破壞設施，則是「散播謠言」，警方絕不會從事任何違法行為。港鐵的回應也證實，警方當天派便衣進站視察，當時站內還有多名港鐵保全。

另外，反送中運動爆發以來，頻頻出現在警方例行記者會上的警務處公共關係科總警司謝振中，三日遭網友爆料其妻已有美國臨時綠卡，每年暑假去美國「坐移民監」，以取得永久居留身分，謝振中也將憑夫婦關係申請綠卡，移民美國。消息曝光後，謝振中突然「被放假」兩週，自八日起未出席例行記者會，警方也未說明他何時返回工作崗位。

「香港眾志」秘書長黃之鋒表示，已將此事通報美方，「希望鼓勵謝振中全家世世代代留在（粵港澳）大灣區，做個勇敢的中國人」。網友也譏諷，「謝Sir不愛中國」，「不能讓他跑掉」。據稱謝振中的移民申請已遭美方拒絕。

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