NBA向中國低頭 美政要轟貪財無恥

2019-10-08

火箭總經理挺港人 球隊、聯盟連忙切割、譴責

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國職籃NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）近日發表支持香港「反送中」抗爭的言論，慘遭中國人斥罵及抵制，中國官媒、合作廠商也宣布暫停合作交流。莫雷七日強調無意冒犯中國球迷，火箭隊老闆和NBA官方也譴責莫雷言論失當。然而，多位美國重量級政治人物相繼發聲挺莫雷，砲轟眼中只有金錢利益的NBA和火箭隊「無恥」。

莫雷︰表達想法 無意冒犯中國球迷

莫雷四日在「推特」發表寫有「挺自由、撐香港」的圖片後，引發中國網友暴怒洗版。中國籃協、中央電視台、運動用品大廠「李寧」、騰訊體育、運動網站「虎撲」、上海浦東發展銀行等媒體和贊助商，先後中止與該隊合作；家電生產商長虹美菱下架NBA聯名款冰箱、暫停相關活動和宣傳，網購平台淘寶也搜尋不到火箭隊商品；中國駐休士頓領事館甚至要求火箭隊糾正錯誤言論。

火箭球星哈登也道歉︰我們愛中國

與此同時，繼火箭隊老闆費提塔切割莫雷後，該隊當家球星哈登也在東京為莫雷的言論致歉，強調「我們愛中國」。NBA發言人巴斯（Mike Bass）隨後指出，「對於莫雷的言論深深冒犯中國朋友和球迷感到遺憾」，但其發言在NBA微博官方帳號的英文聲明中被「加油添醋」，改成「莫雷的不當言論嚴重傷害中國球迷感情，我們對此極度失望」。

莫雷已刪除爭議貼文並澄清，無意冒犯中國球迷，僅是「針對一個複雜事件表達一種想法」，也重申其言論不代表NBA和火箭隊，但文中並未出現道歉字眼。許多網友在莫雷推文下留言，指他「不需要為了支持自由而道歉」；也有人批評中共在全世界製造「白色恐怖」，已威脅到言論自由。

對此，共和黨籍德州參議員克魯茲批評NBA為了追求金錢利益，「很無恥地退縮了」。同黨佛州參議員史考特（Rick Scott）也怒斥NBA，「向北京叩頭」，並嘲諷該聯盟「比起人權，對金錢更感興趣」的行徑「非常可恥」。

民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）也表示，中國正利用經濟實力「監控」美國公民的自由言論，NBA官方卻對批評中國的言論道歉「太無恥」。競逐民主黨總統提名的前歐巴馬政府閣員卡斯楚（Julian Castro）更指出，美國必須為香港的民主示威者發聲，並保護美國公民不受威權政府欺負。

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