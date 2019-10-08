CNN︰港情勢達臨界點 北京恐將出手

2019-10-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民主抗爭情勢升高，特首林鄭月娥頒布「禁蒙面法」，導致警方和民眾對立加劇，示威者六日甚至進逼九龍塘的解放軍駐港部隊九龍東軍營，遭解放軍首度舉旗警告，並以廣東話回應「後果自負」。對此，美國有線電視新聞網（CNN）七日指出，香港情勢已達臨界點，中國當局出手的可能性正在增加。國際軍事專家平可夫也推測，解放軍已做好介入香港的準備。

香港示威者近來頻頻鎖定中資銀行、商店加以破壞，與親中民眾的衝突也時有所聞，六日甚至以雷射筆照射駐港解放軍九龍東軍營頂樓的士兵，遭軍方舉出「你正在違反法例，可能被檢控」的黃旗警告。CNN引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析家戴維斯指出，香港民眾與鎮暴警察之間暴力相向，暗示情勢已達臨界點，「北京不可能放任抗爭無限期惡化下去」。

漢和總編︰解放軍已做好介入準備

CNN指出，中國官方聲稱，解放軍八月底進入香港僅是正常輪調，但美國官員深感懷疑，指戰術車輛和裝甲運兵車也調往香港，而這都是有助於立即展開鎮壓的裝備，「是時候開始擔心了」。戴維斯表示，雖然中國軍事介入恐摧毀香港經濟，並造成逃難潮，但鑑於抗爭愈久，就愈顯得習近平軟弱，「目前情勢正趨向某種程度的解放軍或中國武警武力干預」。

與此同時，加拿大知名軍事雜誌「漢和防務評論」創辦人兼總編輯平可夫指出，根據其近日對解放軍駐港基地的觀察，駐港部隊已強化軍事介入香港的準備，包括基地出現布置和剷除路障的工程車，以及步兵在假日仍照常訓練，且還配備對付暴亂的盾牌和棍棒。此外，解放軍92B型輪式裝甲車的車頂機槍已拆除，發動機等易燃部位也加裝保護欄，也顯然是為了防止汽油彈攻擊。

平可夫也提到，解放軍駐港部隊八月底進行輪調時，一艘大型滾裝船在香港碼頭停留五小時，卸下大批軍隊車輛和人員，且那次的行動「並未通知香港港務局」。目前，駐港基地內的卡車、吉普車數量都大幅增加，有些吉普車還加裝衛星通訊裝置。不過，他認為駐港部隊現階段主要是威懾，還不會介入香港事務。

另一方面，基本法委員會副主任譚惠珠七日表示，駐港解放軍對用雷射筆照射軍營的示威者舉旗，是「正常動作」，目的是希望示威者離開，並非「軍事行動」，也不會升級成軍事行動。然而，身為大律師的公民黨立法會議員陳淑莊質疑，士兵舉旗並非單純傳遞訊息，顯然是「履行職務」，其行為是否依照中國《駐軍法》，有商榷餘地。

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