港官員:止暴制亂 不排除「禁網」

2019-10-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港政府行政會議成員、全國人民代表大會香港區代表葉國謙七日透過法新社、香港商業電台的廣播節目表示，香港政府現階段會考慮任何合法的「止暴制亂」手段，《緊急情況規例條例》（簡稱緊急法）內亦有限制通訊方法的權力，港府不排除使用任何方法，不排除未來會「禁網」。

葉國謙強調，引用《緊急情況規例條例》頒布的《禁止蒙面規例》（簡稱禁蒙面法）重點是禁止「暴徒」在和平遊行中隱藏身分，從而作出犯法的暴力行為。坊間傳言「禁蒙面法」觸怒百萬「和理非（和平、理性、非暴力）」民眾，他不相信這種說法；至於該法能否有效「止暴制亂」，還需要時間觀察。

與此同時，香港政府為了應付坊間謠言，可說是疲於奔命。香港財政司長陳茂波六日否認香港將實施外匯管制；金融管理局同日亦發表聲明，否認將限制民眾每日提領現金。港府六日緊急澄清，當局不會引用「緊急法」宣布凍結香港人資產或宣布連兩天（八日及九日）停市、停工、停學，嚴正駁斥社群媒體謠言。

香港海關七日發聲明指出，六日有不肖人士自稱海關人員，發布所謂的海關內部消息，聲稱有一份中港出入境管制站豁免報關及檢查車輛的名單，但其所指的車輛名單並不存在，相關不實網路謠言用心不良、混淆視聽、不負責任，當局予以嚴厲譴責。

香港大律師公會前主席、香港民主派政黨「公民黨」主席梁家傑七日投書紐約時報，痛批香港特首林鄭月娥不當引用「緊急法」頒布「禁蒙面法」，故意迴避立法會在十六日開始的新會期；香港人已經體認到「一國兩制」的名存實亡，而香港人現正面臨「法治淪亡」。

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