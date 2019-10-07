浸會大學外 港警抓走3學生

2019-10-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港警察在「反送中」民主抗爭期間，大肆拘捕年輕示威者，遭各界砲轟濫權執法。香港中文大學崇基學生會和中大校園電台六日指出，港警該日凌晨大陣仗闖入校園，在無合理懷疑下搜查五名學生，濫權行為令人髮指。同日下午，浸會大學也傳出遭鎮暴警察擅闖，且有三名學生被捕。

40餘警進中文大學搜查學生

中大崇基學生會在「臉書」專頁發文指出，香港地鐵東鐵線大學站職員六日凌晨二時報警，指站內設施疑似遭到破壞。警方立即派出四十多名鎮暴和便衣警察，前往位於中大校區內的大學站，並在未通知學校保安組的情況下，進入校內「民主女神像」範圍，將五名學生帶至大學站Ｂ出口進行搜查，期間有另四名學生經過，也遭攔下搜查。

學生會幹事抵達現場進行直播，指現場共有九輛警車，且員警手持長槍、圓盾、警棍等武器。員警之後以強光照射該名幹事，還一度以胡椒噴劑指向在場學生，聲稱已設立封鎖區，要求所有人後退離開。遭搜查的學生指控，警方在沒有合理懷疑的情況下進行截查，又拒絕透露原因，且大多數員警戴上口罩蒙面，又未展示員警編號或委任證，甚至以粗言穢語指罵學生。

不僅如此，一名身穿反光衣、自稱記者的女子，詢問員警：「記者能不能過去？」但遭拒；員警還命令一名學生「過來」，斥罵對方：「懂不懂法律？」遭學生反譏：「公共地方要先脫下口罩，你有沒有讀書？」遭搜查學生在登錄身分證資料後均獲釋，警方也在逗留約四十分鐘後撤離。

學生會強烈譴責警方強闖校園，無禮對待和威嚇學生，並痛批警方既無搜查令，也沒有特定嫌疑人，濫權行動顯然已違反《警隊條例》。此外，該會也譴責校方保安組人員怠忽職守，不僅放任警察入校，期間也沒有前往了解情況，要求校方徹底調查事件，並做出交代。

另一方面，浸會大學學生會會長方仲賢六日下午在「臉書」直播，指約下午四時許，鎮暴警察在校園外圍拘捕示威者，有三名住宿學生僅是上前了解情況，竟也被捕，引來更多同學到場聲援。之後，有近二十名員警擅入校區，與在場學生發生爭執，還以手電筒照向學生，並以盾牌加以推撞，逗留數分鐘後離去。他質疑警方為何可進入私人區域，並批評校方保全人員未保障同學人身安全，將敦促校方說明。

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