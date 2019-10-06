下一步管制網路？ 林鄭未正面回應

2019-10-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府頒布之《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）已於五日零時生效，港人擔心此例一開，港府將進一步援引《緊急規例條例》（緊急法），擴大壓制示威者的資訊和組織能力，包括進行網路管制和媒體審查。香港最大網路社群「連登討論區」（LIHKG）近日頻傳當機消息，更導致人心惶惶。

香港特首林鄭月娥所援引的英國殖民時代「緊急法」，賦予政府就當前社會情況訂定任何法例的權力。因此，港人憂心，「禁蒙面法」僅是港府的第一步棋，隨著示威情況愈演愈烈，港府恐進一步訴諸「緊急法」，對刊物、文字、照片、地圖、圖則、通訊和通訊方法等，進行檢查、管制和壓制。

在四日下午的記者會上，當媒體問及港府是否有意使用這項「無上權力」，對示威者賴以交換情報、策劃行動的連登討論區，以及加密通訊軟體Telegram進行管制，甚至實施媒體審查和宵禁令，林鄭月娥均未正面回應，反稱若示威情況再次惡化，政府將慎重考慮其他應對手段，但強調目前僅是內部審視，不方便對外透露。

值此風聲鶴唳之際，香港兩家網路服務公司「香港寬頻」和「SmarTone」用戶四日一度無法連上連登，遭疑網路管制行動已經展開，但兩家公司均否認，反指是連登網站本身問題。此外，連登近日陸續遭逢規模不小網路攻擊，導致間歇性停擺，已有港人未雨綢繆，呼籲準備中國網友慣用的「翻牆」軟體—「虛擬私人網路」（VPN）。

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