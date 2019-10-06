日本岩手宮城水產 歐盟年底解禁

2019-10-06

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕日本媒體報導，歐盟已通知日本政府將在今年內全面撤除對岩手、宮城兩縣水產品的進口規範。歐盟目前規定日本十縣部分農漁食品進口時必須附具放射性物質檢驗證明書，和台灣全面禁止五縣食品進口的情況不同。

報導指出，歐盟執委會主席容克在上月二十七日與日本首相安倍晉三於比利時會談時，傳達了歐盟的這項決定。目前歐盟規定岩手、宮城縣的水產品除了鰤魚（紅魽）、比目魚等部分魚種之外，均必須附具放射性物質檢驗證明書才能進口，撤除管制後，兩縣水產品將不需要再附檢驗證明書。

二○一一年三月日本福島核災發生後，全球有五十四個國家或地區管制日本食品進口，至目前為止已有三十二個國家全面解禁，二十二國採部分管制或要求附檢驗證明書。

有二十八個加盟國的歐盟，原本對包括福島、岩手、宮城、茨城、櫪木、群馬、千葉、山形、長野、山梨、靜岡、新潟及秋田等十三縣的部分農漁食品規定必須附具放射性物質檢驗證明書，二○一七年十二月大幅放寬，十三縣減為十縣，品項也大幅減少，包括福島稻米也無須再附檢驗證明。

我國駐日代表謝長廷四日與駐日台媒記者茶敘再提到日食問題沒有解決，對台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）「比較吃力」，他指出，衛福部在去年公民投票前抽查日本五縣食品，並未發現有超標問題但卻未公布，理由是怕在投票前公布會影響公投。

謝長廷說，憲法保障知的權利，「沒有真相的公投是沒有意義的」，日方全力配合抽查，一年抽五萬件，抽查結果也都沒問題，但我們不公布，最後卻告訴日方「公投過了要再等兩年」，好像「裝肖仔」。因此，在明年兩年時間屆滿前一定要繼續討論，把數據都公布出來，否則時間一到又會出問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法