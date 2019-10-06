眾院催繳通烏文件 川普拒配合

2019-10-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦眾議院三個委員會針對總統川普涉嫌濫用職權施壓烏克蘭政府調查國內政敵的彈劾調查，四日加快腳步，發出傳票要求白宮最遲十八日交出相關文件。川普則反嗆不會配合調查，白宮正在準備文件正式通知眾院議長。

警告白宮 勿妨害眾院彈劾調查

傳票四日晚間由眾議院監管和政府改革委員會、情報委員會、外交委員會主席康明斯（Elijah Cummings）、謝安達（Adam Schiff）、恩格爾（Eliot Engel）簽署，發給白宮代理幕僚長穆瓦尼（ Mick Mulvaney），指川普「選擇違抗、妨害和掩蓋」、「白宮拒絕就多次索取文件之請求交涉或者回應」，「我們別無選擇，只能發出傳票」。委員會並警告白宮，若不遵守傳票令，「就算是奉總統之命行事，也都構成妨害眾議院彈劾調查的證據」。

委員會另外要求副總統彭斯提供與此事件有關文件，指根據媒體報導，彭斯也旁聽了川普七月二十五日與烏國總統澤倫斯基的通話，以及彭斯九月一日與烏國總統澤倫斯基會晤，國會想了解他對此事的知悉程度和曾經與川普或者外交官的討論內容。國務卿龐皮歐則未在議員訂出的四日最後期限接受訪談。

川普反嗆 彈劾案將在參院流產

川普四日駁斥民主黨的種種動作，並說白宮正在準備致函眾院議長裴洛西，正式拒絕配合民主黨未先經投票批准授權就進行的彈劾調查；還說有信心共和黨掌握多數的聯邦參議員不會將他定罪，而且民主黨會自食惡果，「在選舉上付出慘重代價」。白宮發言人葛里向說，傳票發自民主黨的「不公平審判」、是「浪費時間和納稅人的錢，最終將證明總統沒做錯任何事」。

國會近日曝光美國外交人員之間的簡訊，顯示部份外交官早對川普施壓澤倫斯基有所疑慮。同時，紐約時報四日報導，「電話門」事件可能有第二名「吹哨人」，而且這名官員比最先踢爆此事的該名情報人員，有更直接的訊息，已經接受情報機構督察長艾特金森（Michael Atkinson）訪談，正在考慮是否提出正式檢舉。

在川普被彈劾調查烏雲籠罩之際，彭博引述五名消息人士說法，他已下令大幅精簡現有三一○人力的國家安全會議（ＮＳＣ）人事，採他部門派駐國安會人員歸建後遇缺不補方式進行，希望提高效率。川普四日晚間曾轉發一則推文，當中指稱檢舉「電話門」的中情局官員曾經在前總統歐巴馬時期派駐國安會。川普精簡國安會人力給人政治報復聯想，但兩名知情人士堅稱，這是為了提升效率，方便新任國安顧問歐布萊恩的指揮，以協助白宮制定外交政策。

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