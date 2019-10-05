香港成談判籌碼 川普要習查拜登

2019-10-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）三日引述兩名知情人士說法，指出美國總統川普六月十八日致電中國國家主席習近平時，曾表示只要美中貿易談判取得進展，就會對香港示威保持沉默。對此，有意代表民主黨角逐總統大選的麻州聯邦參議員華倫，四日推文痛批川普「密謀出賣香港人民」，疾呼白宮必須公開相關對話紀錄。

美議員批川普「密謀出賣香港人」

據報導，這通電話紀錄的內容存放在高度安全的電子系統，該系統曾用於儲存川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄；川普甫因在今年七月致電澤倫斯基時，施壓烏克蘭對美國前副總統拜登的次子杭特與烏克蘭布里斯瑪天然氣公司的關係重啟調查，引發輿論譁然，並招致民主黨的總統彈劾調查。川普此舉已等於施壓外國領袖提供政敵的不利資料。

報導也指出，川普致電習近平時，曾提及拜登。川普上月曾公開指控拜登父子濫權貪腐，質疑二○一三年十二月時任副總統的拜登，帶兒子到中國參與由數間中國大企業組成的「渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司（Bohai Harvest RST）」私募計畫，「當拜登兒子帶著一筆十五億美元資金走出中國時，全世界最大的基金都沒法從中國帶出一毛錢，而且他（杭特）還是坐空軍二號去的」。

與此同時，川普三日語出驚人地呼籲中國對拜登父子展開調查；川普直指，中國和烏克蘭都應該調查拜登父子。對此說法，拜登四日透過推特痛批川普「勒索外國政府幫忙贏得連任。這是濫權，違反宣誓守則，也危害美國的國家安全」。專家分析，即便中國亟欲終結與美國的貿易戰，協助川普暗中打擊政敵也拿不到什麼好處，況且北京長久以來採取的政策就是不要干預他國內政。

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